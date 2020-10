ACESF informa mudanças na visitação dos cemitérios no Dia de Finados

População precisa se atentar às medidas de prevenção ao Coronavírus; buscas pelo local exato de jazigos estão disponíveis apenas no site da autarquia

Ontem (14), a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF) divulgou as mudanças que serão realizadas durante o feriado de Finados de 2020 e as orientações que a população precisa seguir. Devido às medidas restritivas para prevenção do novo Coronavírus, a autarquia seguirá as recomendações repassadas pelos especialistas do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COESP).

Durante a segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, os cemitérios públicos municipais terão as entradas principais e as laterais abertas para a visitação, ou seja, todos os portões de acesso estarão liberados. Aproximadamente 50 servidores públicos vão fiscalizar as entradas e apenas será permitido o acesso de quem estiver usando máscara de proteção facial. Nas entradas, haverá álcool em gel a 70%, para higienização das mãos dos visitantes e tambores para o descarte correto de plásticos de vasos de plantas e flores naturais. As ornamentações com flores artificiais continuam proibidas.

Diferente de anos anteriores, não haverá a celebração de missas ou cultos religiosos, para evitar a aglomeração, e nem funcionários para consultar o local do sepultamento. Isso porque é comum que este serviço forme fila de espera. Porém, a consulta poderá ser feita de forma rápida e fácil pela internet. Basta acessar o site da ACESF, clicar na aba “Local de Sepultamento” e colocar o nome do falecido. É possível acessá-la clicando aqui. Segundo o gerente de Fiscalização e Manutenção de Cemitérios, Ademir Gervasio, a preocupação da ACESF é com os idosos e pessoas dos grupos de risco da COVID-19, visto que eles são a maioria dos visitantes. Outra recomendação é que os adultos não levem crianças.

“Estamos pedindo a colaboração dos meios de comunicação, para que eles divulguem as orientações. Recomendamos que os visitantes dos grupos de risco evitem ir aos cemitérios e que a população pulverize as visitas entre sábado, domingo e o feriado de finados, para evitar a aglomeração. Como a consulta ao local do sepultamento gerava filas, esse ano não haverá funcionário fazendo esse serviço. Então, todos devem consultar pelo site da ACESF”, explicou o gerente.

Outro pedido dos especialistas do COESP é que a população seja orientada a realizar visitas rápidas, sem permanecer um longo período nos cemitérios. Anualmente, a ACESF contabiliza cerca de 100 mil visitantes circulando nos cemitérios municipais. Este ano, a expectativa é que haja uma diminuição do número, visto os perigos da exposição ao Coronavírus. “Estamos vivenciando uma situação atípica, por isso não conseguimos mensurar quantas pessoas devem ir aos cemitérios na segunda-feira. Mas acreditamos que muitos vão aproveitar o sábado e o domingo para prestar sua homenagem, como já aconteceu em outros anos, que o feriado caiu na segunda-feira”, lembrou Gervásio.

Recomendações

• Uso obrigatório de máscaras de proteção facial para entrar nos cemitérios.

• Consultas do local do sepultamento apenas pela internet. (clique aqui).

• Idosos, pessoas dos grupos de risco para a COVID-19 e crianças devem evitar ir aos cemitérios.

• População pode fazer a visitação durante o final de semana e não apenas no Dia de Finados.

• Prestar homenagens rápidas.

• Não levar plantas ou flores artificiais e ou com embalagens plásticas.

Prazo para obras

Outro ponto importante é quanto aos prazos para obras nos cemitérios urbanos e rurais. Todos que querem reformar, construir ou pintar a sepultura precisam retirar a guia de autorização para o trabalho. Ela é entregue de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Divisão de Cemitérios da ACESF, na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.948.

Para retirar a guia é preciso informar o nome completo do pedreiro ou pintor que executará o serviço. Quem tiver alguma dúvida pode telefonar para 3372-7881 e 3372-7850, mandar um e-mail para acesf@londrina.pr.gov.br ou acessar o site da autarquia. Não é necessário agendar horário para o atendimento.

Reformas e construções – população tem até 27 de outubro para realizá-las.

Pinturas – devem encerrar até 28 de outubro

Limpeza e lavagem – podem ser feitas até 29 de outubro.

NCPML