ACESF realiza reforma e manutenção em quatro capelas mortuárias

Serviço está sendo finalizado nesta semana, nos jardins Santa Rita 1, Jamaica, Maracanã e União da Vitória II

A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF) está concluindo, nesta semana, a reforma em quatro capelas mortuárias de Londrina, localizadas nos jardins Santa Rita 1, Jamaica, Maracanã e União da Vitória II. O trabalho deve ser finalizado no final da semana.

Estão sendo feitos diversos serviços, como revisão e reparos nos sistemas hidráulicos e elétricos, no telhado, e pintura. A do Maracanã também está recebendo calçamento e parte do muro do local está sendo reconstruído. A capela também ganhou nova iluminação externa, com luminárias LED, que garantem maior luminosidade e economia de energia.

A revitalização está sendo feita com recursos financeiros da própria ACESF. A intenção da autarquia é reformar todas as capelas mortuárias de Londrina até o final do ano, incluindo as localizadas na zona rural. São 19 no total e algumas delas já foram revitalizadas e entregues para a comunidade. A próxima a receber reforma será a do Cemitério Jardim da Saudade.

Segundo o superintendente da ACESF, Leonilso Jaqueta, o objetivo do trabalho é levar mais conforto para as famílias enlutadas, além de cuidar dos prédios públicos. “Essas capelas estavam sem manutenção há 10 anos, em um estado muito precário, sujas, e agora estão sendo entregues revitalizadas, proporcionando mais conforto para os cidadãos londrinenses”, afirmou.

No momento a maioria das capelas mortuárias municipais está fechada devido às regras de prevenção à pandemia do novo coronavírus. Estão em funcionamento as capelas do centro, localizada na Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.948, em frente ao Cemitério São Pedro, e da zona norte, na Avenida Saul Elkind, 2.805, situada em frente ao Cemitério Jardim da Saudade.

NCPML