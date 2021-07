ACIL debate oportunidades do Cadastro Positivo para o comércio local; evento é online e gratuito

Nesta quarta-feira (21), às 17 horas, a ACIL receberá, de forma virtual, diretamente de São Paulo, Elias Sfeir, presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), para debater o tema Cadastro Positivo.

O evento é 100% online e gratuito.

O encontro faz parte do projeto Frente a Frente com especialista e terá a participação da presidente da ACIL, Marcia Manfrin. A transmissão será ao vivo pelo canal da ACIL Londrina no Youtube.

Além de ajudar empresas a identificar os clientes bons pagadores, por meio de um histórico de compras, o Cadastro Positivo atua para aumentar a confiança do mercado e pode ser um grande aliado do comerciante local para o acesso ao crédito com mais facilidade e com juros mais baixos.

Com vasta experiência na condução de negócios, Elias Sfeir irá compartilhar informações relevantes sobre como o uso eficiente da ferramenta colabora para otimizar a gestão e potencializar o crescimento.

Os interessados poderão tirar suas dúvidas sobre o assunto por meio do chat no Youtube.

Elias Sfeir é formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade São Paulo (USP), pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA na Kellogg Business School. Também é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e integrante do Conselho Editorial do portal Digital Money Inform. Ao longo de mais de 15 anos exerceu funções de alto nível em organizações americanas e europeias.

Para acompanhar a transmissão basta acessar o link: https://youtu.be/UhUvG4zGloA