ACIL e Prefeitura somam forças pelo desenvolvimento de Londrina

A união de esforços pelo desenvolvimento da cidade foi o principal tema da reunião entre a ACIL e a Prefeitura de Londrina, realizada ontem (15), de forma virtual. Fernando Moraes, presidente da ACIL, conduziu o encontro, apresentando a futura presidente, Marcia Manfrin, e a nova diretoria da entidade aos integrantes da nova gestão do poder público municipal. Mais de 20 integrantes do primeiro escalão municipal marcaram presença, incluindo o prefeito Marcelo Belinati.

Fernando Moraes apresentou diversos serviços e produtos da ACIL, destacando os benefícios para os associados e a atuação institucional, conduzida ao lado de outras entidades da sociedade civil organizada para melhorar a qualidade de vida do londrinense. “O intuito desta reunião é o relacionamento entre a ACIL e o poder público. A gente entende que esse trabalho em conjunto faz a cidade ser mais pujante e melhor”, comentou.

Na sequência, Marcia Manfrin contou um pouco de sua trajetória como empreendedora e demonstrou a intenção de dar continuidade ao trabalho feito por Fernando Moraes. “É uma grande honra poder presidir a ACIL. Eu acredito na competência, no entusiasmo e na dedicação. E, acima de tudo, na capacidade de relacionamento. Quero colocar a ACIL à disposição para que possamos juntos, com transparência e lisura, continuar o trabalho realizado pelo Fernando e toda a diretoria”, ressaltou.

Para o prefeito Marcelo Belinati, o apoio da ACIL ajudou a recuperar a autoestima da população: “O cidadão reencontrou o orgulho de ser londrinense. Todas essas conquistas só foram realizadas em razão do apoio das entidades, das instituições, e quero destacar o apoio da ACIL”, afirmou.

A posse de Marcia Manfrin como presidente da ACIL está marcada para o dia 26 de fevereiro. Fernando Moraes será empossado como presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (FACIAP) no dia 21 de janeiro.

A reunião contou também com a presença de Felippe Machado (Saúde), Bernardo Pellegrini (Cultura), João Luiz Esteves (Procuradoria), Péricles Deliberador (Acesf), Jacqueline Micali (Assistência Social), Gustavo Santos (Trabalho, Emprego e Renda), Alexandre Sanches (Ouvidoria), Pedro Ramos (Defesa Social), Ronaldo Siena (Meio Ambiente), Liange Doy (Política para as Mulheres), Tadeu Felismino (IPPUL), Alex Canziani (Governo), Nado Ribeirete (Cohab), João Carlos Barbosa Perez (Fazenda), Maria Tereza Paschoal (Educação), José Otávio (N.Com), Juliana Faggion (Recursos Humanos), Fábio Cavazotti (Gestão Pública), Marcelo Oguido (FEL), Moacir Sgarione (Chefia de Gabinete), Bruno Ubiratan (Codel), Luciano Kuhl (Companhia Municipal de Tecnologia), João Mendonça (vice-prefeito), Andrea Ramondini (Idoso) e Reginaldo César Choucino (Agricultura e Abastecimento), entre outros convidados.

Asimp/Acil