ACIL e Sincoval solicitam ampliação do horário do comércio para Dia dos Pais

A ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e o Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina) protocolaram na sexta-feira (30) na Prefeitura de Londrina um ofício solicitando a ampliação do horário do comércio para os dias que antecedem o Dia dos Pais. O pedido é para que as lojas tenham autorização para funcionar nos dias 5 e 6 de agosto (quinta e sexta-feira) das 9 às 21 horas, e no dia 7 (sábado) das 9 às 18 horas. Vale lembrar que o decreto atual já permite a aplicação desse horário aos sábados.

O Dia dos Pais é comemorado no domingo, 8 de agosto. “Em um momento em que a cidade se recupera de sua pior fase vivenciada pela pandemia da Covid-19, sabemos da necessidade de continuar adotando medidas de enfrentamento à doença, enquanto também ocorre o avanço da vacinação. Datas comemorativas como o Dia dos Pais costuma, culturalmente, provocar grande movimento nas lojas. O período também coincide com o quinto dia útil do mês, quando muita gente vai até os bancos, aumentando a circulação de pessoas nas ruas”, explica a presidente da ACIL, Marcia Manfrin.

A solicitação também atende a necessidade de ações que somem para a retomada da economia local. “Acreditamos que a permissão para esses horários ampliados proporcionará mais tempo para os consumidores irem às lojas, colaborando para a redução do fluxo de pessoas nesses espaços, a fim de evitar aglomerações. A medida também contribui para a retomada da economia, tão necessária para a nossa cidade e nossos empresários. Também mantemos nosso compromisso de sempre orientar os comerciantes a cumprirem os protocolos de segurança estabelecidos para evitar a propagação do coronavírus, trazendo segurança para empresários, colaboradores e consumidores”, ressalta Marcia Manfrin.

Asimp/ACIL