ACIL, entidades, prefeitura e deputados lutam em Brasília pela Escola de Sargentos

Uma comitiva composta pela ACIL, representantes do setor produtivo, deputados e poder público de Londrina se reuniu na quarta (14) com o Alto Comando do Exército, em Brasília, para reforçar as qualidades e a disposição da cidade em sediar a Escola de Formação de Sargentos de Carreira do Exército Brasileiro. O local onde a escola deve se instalar será decidida nas próximas semanas em uma reunião do Alto Comando.

A avaliação do encontro foi positiva: “Nós estamos em Brasília com uma comitiva representando a cidade de Londrina, que se reuniu hoje pela manhã com o Alto Comando do Exército Brasileiro. Foi uma reunião produtiva e fomos extremamente bem recebidos. Aguardamos agora os próximos passos. Enquanto o Exército não tomar uma decisão, nós não vamos desistir. A Escola de Sargentos é importante para o desenvolvimento da nossa cidade porque vai receber aproximadamente 5 mil alunos que vão estabelecer residência e usufruir de toda a estrutura da cidade, injetando recursos importantes na economia local”, comenta Marcia Manfrin, presidente da ACIL.

A comitiva londrinense que foi a Brasília é composta por:

-Dr. Tércio Tokano (AGU)

-Filipe Barros (deputado federal)

-Luísa Canziani (deputado federal)

-Diego Garcia (deputado federal)

-Emerson Petriv (deputado federal)

-Tiago Amaral (deputado estadual)

-Marcelo Belinati (prefeito)

-Alex Canziani (secretário de governo)

-Jairo Tamura (vereador)

-Jessicão (vereadora)

-Matheus Thum (vereador)

-Mara Boca Aberta (vereadora)

-Marcia Manfrin (ACIL)

-Fabrício Bianchi (Sebrae)

-Ronaldo Couza (ACIL/TI Paraná)

-Sandro Nóbrega (Sinduscon Norte PR)

-Carlos Costa Branco (CEAL)

-Eleazar Ferreira (Unifil)

Asimp/ACIL