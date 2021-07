ACIL incentiva produção de energia renovável e gera desconto ao associado

Um convênio firmado entre a cooperativa Paraná Energia e a CACINP - Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Norte do Paraná - possibilita que o associado da ACIL receba descontos significativos na conta de luz. A parceria também estimula o consumo e a produção de energia a partir de fontes renováveis, ajudando o meio ambiente.

Isso ocorre porque a Paraná Energia gera eletricidade para a rede estadual a partir de fontes consideradas limpas, com baixo impacto na emissão de gases de efeito estufa. Em contrapartida, essa energia limpa gera desconto entre 10% a 12% na conta de luz.

O conveniado também recebe um relatório com o montante da energia gerada e a compensação em créditos mensais. A intenção é “levar energia limpa e barata para todo o Paraná”, como explica o site da cooperativa. Dessa forma, o convênio trabalha para diminuir o passivo ambiental e fortalecer os negócios locais, uma vez que há redução nos custos de energia, proporcionando recursos que podem ser reinvestidos na própria empresa.

“Com esse convênio, a Paraná Energia aluga diversas usinas eólicas, hidrelétricas, solares e de biogás para distribuir essa energia na rede da Copel. Em troca, a Copel oferece descontos que são divididos entre os associados. Não é preciso equipamento nem taxa de manutenção. Ou seja, é dinheiro no bolso do associado a partir de um convênio em que todo mundo ganha, inclusive o meio ambiente”, comenta Angelo Pamplona, diretor comercial da ACIL e vice-presidente da CACINP.

Podem participar empresas associadas à ACIL que estão inseridas no Grupo B, ou seja, que utilizam energia de baixa tensão. A inscrição no convênio com a Paraná Energia custa R$ 200 (parcela única), referentes a capital social. Toda a produção energética da cooperativa é legalizada e obedece a regulamentação do setor elétrico.

Asimp/ACIL