ACIL pede alterações no horário de funcionamento do comércio para compras de Dia dos Pais

Foi protocolado ontem (22) na Prefeitura de Londrina um ofício solicitando alterações no horário do comércio para algumas datas específicas deste mês de agosto, com o objetivo de reduzir aglomerações de pessoas durante a pandemia da Covid-19.

A proposta contempla a abertura do comércio no dia 1º de agosto (sábado), das 9hs às 18hs. Este horário daria à população de Londrina mais um dia como opção para compras, reduzindo o fluxo de pessoas nas lojas durante a semana. A solicitação seria providencial porque no dia 1º ocorre o pagamento do servidor público. Com a opção do sábado, o consumidor poderia ir às lojas em horários menos movimentados.

Dentro do mesmo propósito, foi solicitado que o comércio funcione em horário especial nos dias 6 e 7 de agosto das 9hs às 18hs, além de abrir no sábado (8), também das 9hs às 18hs. As datas batem com o quinto dia útil do mês, quando muita gente vai aos bancos, aumentando a circulação de pessoas. Com os horários adicionais, seria proporcionado mais tempo para o saque e ajudaria a evitar aglomerações. Lembramos que domingo (9) é Dia dos Pais, uma data que costuma provocar grande movimento nas lojas.

O ofício é assinado pela ACIL e Sincoval.

Asimp/ACIL