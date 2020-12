ACIL prepara programação para Londrinatal 2020

Neste mês de dezembro, Londrina receberá uma agenda repleta de eventos natalinos para marcar um dos períodos mais aguardados para o comércio e a população em geral. Tradição de longa data no calendário da ACIL, o Londrinatal chega para trazer alegria e, neste ano, em especial, esperança de tempos melhores. Todas as atividades seguirão as normas de prevenção à pandemia da Covid-19.

A partir desta terça-feira, 1, às 18h30, a Prefeitura de Londrina, junto com ACIL e Codel, lançam oficialmente a decoração natalina da cidade, em frente o letreiro “Eu amo o Natal de Londrina”, no Lago Igapó 2.

Feira na Praça

Para os dias 17 e 18 de dezembro, a ACIL já trabalha para os preparativos da Feira na Praça especial de Natal. Com todos os cuidados necessários, a Praça Gabriel Martins (Calçadão de Londrina) receberá nos dois dias, das 17 às 21 horas, decoração natalina, praça de alimentação com food trucks, expositores de produtos naturais e orgânicos. Importantes e necessárias medidas de segurança, como distanciamento social e limpeza durante toda a programação, serão tomadas para evitar uma possível proliferação do novo coronavírus. (*A Feira na Praça será realizada mediante análise do cenário da pandemia em Londrina)

Papai Noel itinerante

E como Natal só existe com Papai Noel, ele não poderia ficar de fora desta comemoração. Neste ano, tem uma novidade: é o bom velhinho quem vai até as crianças. Por conta da pandemia, ele resolveu inovar! Também nos dias 17 e 18 de dezembro, com um trio elétrico todo iluminado, tocando canções natalinas, o Papai Noel mais londrinense de todos passará, das 18h30 às 21 horas, pelas regiões norte, sul e central, levando o verdadeiro encanto de Natal.

Praça da Bandeira

A ACIL também irá decorar a Praça Marechal Floriano Peixoto, conhecida popularmente como Praça da Bandeira. Vinte árvores existentes no local serão iluminadas. O espaço ainda contará com uma fonte luminosa e a caixa d´água também receberá decoração temática.

Além disso, a Praça contará com uma árvore musical com iluminação dançante, iniciativa da Prefeitura com o apoio da ACIL.

“Este é um ano diferente, que exige mais cuidado e cautela. O Natal não passará em branco, é uma data muito aguardada pelo comércio, como uma oportunidade de reativar as vendas. E para os londrinenses como um todo como forma de reacender a esperança, o espírito de união, paz e amor. Pensamos em ações possíveis de serem realizadas neste período de pandemia, cumprindo à risca todos os protocolos de saúde e observando a cada dia os dados estatísticos do município. Iremos celebrar um Natal diferente, mas ainda assim com muito otimismo”, ressalta o presidente da ACIL, Fernando Moraes.

Aniversário de Londrina

No próximo dia 10, ACIL, Prefeitura e CMTU realizam um evento especial para comemorar, de forma responsável e segura, os 86 anos de Londrina. O Autódromo Internacional Ayrton Senna receberá, às 19h30, um concerto com o violinista e professor Roney Marczak. O espetáculo musical será em formato drive-in e poderá ser assistido por até duas mil pessoas, levando em conta a lotação máxima de cinco ocupantes por veículos e o espaço para 400 automóveis. Com 1h30 de duração, o show contará com estrutura de palco, som, iluminação e telões de LED em alta definição. Será ainda transmitido ao vivo pelo canal da CMTU no Youtube.

Para participar, é necessário acessar o link https://bit.ly/3llIyne, fazer a inscrição (gratuita) e contribuir, no dia do evento, com a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis, ou entregar o donativo antecipadamente na Diretoria de Trânsito da CMTU, na avenida Portugal, nº 155, Jardim Igapó.

A apresentação terá rigoroso controle das normas de segurança contra a Covid-19. Os espectadores terão de utilizar máscara e haverá a entrega de álcool em gel 70% na entrada do evento.

Asimp/ACIL