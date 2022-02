ACIL promove palestra gratuita para empresas que pretendem se internacionalizar

Muitos empresários têm o sonho de expandir os negócios para o mercado americano, mas sentem-se com pouca propriedade para levarem isso a diante.

Pensando nisso, a ACIL promoverá a palestra “Estados Unidos em modo prático”, com o intuito de contribuir com o acesso a informações de qualidade, para que empresas londrinenses invistam na sua atuação nos EUA com plena segurança.

A palestra será gratuita para associados, no dia 15 de março, às 9 horas, presencialmente, na ACIL (Rua Minas Gerias, 297 - 1º andar).

O palestrante, Degoncir Gonçalves, fundador da DG4Business, vem ao Brasil especialmente para o encontro, e terá o papel de desmistificar a entrada dos negócios nos EUA e compartilhar conhecimento especializado sobre aspectos culturais, barreiras não tarifárias, as estratégias certas para preparar a empresa para entrar no mercado americano e muito mais!

Para participar, basta preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/cRbB5z8Kb7jutrjE7.

Juliana Felis/Asimp