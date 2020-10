ACIL promove show itinerante em comemoração ao Dia das Crianças; horário especial do comércio segue até sábado

O Dia D+, tradicionalmente realizado pela ACIL no Calçadão de Londrina em comemoração ao Dia das Crianças, ganhará um novo formato em 2020: um show itinerante.

Devido à pandemia do novo coronavírus, como forma de evitar aglomerações, mas não deixar a data passar em branco, a entidade contratou um trio elétrico, que passará pelas principais vias da cidade com a apresentação do grupo Cantart, que levará diversão e alegria aos pequenos neste sábado (10), das 10 às 13 horas.

O trajeto do veículo será da seguinte forma:

Sairá da loja Móveis Brasília (Av. Saul Elkind, 1348) – seguirá a Av. Saul Elkind – Rodovia Carlos João Strass – Virar na Rua Elvira Bendacoli – R. José Von Stein – Rua João Panchoni – Rua Pedro Bortolucci – Rua Cardeal Vermelho – Av. Da Liberdade – Av. Winston Churchill – Av. Rio Branco – Av. Pandiá Calogeras – Avenida Maringá – Avenida Ayrton Senna da Silva – Avenida Madre Leônia Milito – Avenida Higienópolis – Rua Piauí – Rua Professor João Cândido – Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes – Rua Minas Gerais – Alameda Manoel Ribas – Avenida Rio de Janeiro – Rua Sergipe – Rua Pernambuco – Rua Pio XII – esquina com Avenida Higienópolis – Término da carreata.

Horário do Comércio

Até este sábado (10), o comércio de rua de Londrina funciona em horário especial. A alteração é decorrente de dois motivos que causam um aumento no movimento de pessoas na cidade: a liberação do pagamento de salário e o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

O objetivo é evitar aglomerações em bancos e estabelecimentos comercias e, consequentemente, evitar também a disseminação da Covid-19 em Londrina.

Nesta sexta-feira (9), as lojas de rua funcionarão das 9h30 às 18h30, e no sábado (10), das 9 às 18 horas. O horário de funcionamento dos shoppings permanecerá das 11 às 22 horas em todos esses dias.

No dia 12 de outubro todo o comércio da cidade estará fechado.

