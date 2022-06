ACIL realiza 1ª edição do Congresso Internacional de Educação de Londrina - Educare 

No próximo mês, Londrina recebe o Educare - 1º Congresso Internacional de Educação. Realizado pela ACIL, nos dias 1 e 2 de julho, o evento foi criado para enriquecer a formação de professores e gestores, contemplando todo o setor educacional da cidade.

O encontro terá parte de sua programação no formato híbrido e também estará disponível em gravação pelo período de 30 dias. São esperados cerca de 600 participantes presencialmente na Chácara Graciosa. No digital, o público é ilimitado.

A diretora da ACIL, Márcia Kobayashi, está à frente do evento e afirma que a educação é a mola propulsora da transformação e do desenvolvimento. “Queremos contribuir para a formação de profissionais cada vez mais qualificados, que possam construir um futuro melhor. Londrina já é um polo educacional de destaque, e a ACIL, como uma entidade bastante relevante, tem o poder de somar, e muito, à educação da nossa cidade e região”, destaca a diretora.

Novidade no calendário de eventos da ACIL, o Educare foi idealizado para atuar como mais uma ferramenta de aprimoramento e transformação na área de educação, como explica a presidente da entidade, Marcia Manfrin: “Todos os setores precisam andar lado a lado com a educação. Esse é mais um passo que a ACIL dá para fomentar o acesso a informações de qualidade, voltadas para uma área que é a base do desenvolvimento. Nosso trabalho nos bastidores existe há quase um ano e o Educare tem tudo para ser um sucesso”.

O encontro tem o Sebrae como co-realizador e conta com uma programação voltada para profissionais da educação de todas as áreas, para a comunidade escolar em geral, incluindo nesse público pais e alunos.

“O Educare chega em um momento bastante oportuno para discutirmos todas as mudanças que impactaram o meio estudantil, trazidas por uma pandemia que alterou a forma que todos nós nos relacionamos e aprendemos”, destaca Márcia Kobayashi.

Programação

A partir do tema Desafios da Autonomia e Inovação no Processo de Aprendizagem, o Congresso vai analisar questões emocionais e acadêmicas, além de abordar temas importantes como a alfabetização, ensino bilíngue, artes, tecnologia, oportunidades de estudo e formação profissional no exterior e inteligência emocional.

O Educare conta com uma palestra magna de Eric Mazur, físico e educador neerlandês, professor da Universidade Harvard; a participação de Heewon Lee, do Massachusetts Institute of Technology (MIT); da professora Maria Incoronata Colantuono, da Universitat Autònoma de Barcelona e de outros nomes fortes do cenário nacional, como os da economista Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV; da educadora Karen Fraser Colby de Mattos; de Igor Capelatto, doutor pela Unicamp, psicanalista e filósofo; e Flavio Tavares, CEO da UPPER, entre outros.

Inscrições

As inscrições para o Educare já estão abertas e podem ser realizadas através do link www.educareacil.com.br, onde é possível também conferir a programação do evento na íntegra.