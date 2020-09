Ações com pedestres e caminhoneiros fecham programação da Semana de Trânsito em Londrina

Dedicados a construir uma cultura de paz nas ruas, eventos colocaram em pauta a segurança viária para os mais variados públicos

A programação da Semana Nacional de Trânsito 2020 chega ao fim nesta sexta-feira (25) em Londrina com mais duas ações educativas. A primeira, às 9h, ocorre na BR-369, em frente ao Parque de Exposições Governador Ney Braga, na região oeste. Já a segunda está programada para ter início às 15h, na avenida Portugal, região sul da cidade.

Na parte da manhã, agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e representantes da concessionária Triunfo Econorte, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), farão a entrega de 650 kits de higienização para caminhoneiros. Os conjuntos contêm lenço de papel, lenço umedecido em álcool em gel 70%, máscara de contenção contra o coronavírus, sabonete em barra e talheres descartáveis.

Além de alertar para as formas de prevenção da Covid-19 durante as viagens, quando o uso de água e sabão para limpeza se torna mais difícil, o trabalho visa orientar os participantes sobre direção defensiva e os riscos do trânsito nas estradas.

No período da tarde, os ficais farão a abordagem de pedestres e motoristas para divulgar a campanha “Olhe e Sinalize”, lançada pelo Município em 2017 como evolução do programa “Pé na Faixa”. A atividade incluiu adesivagem de veículos e instruções sobre como atravessar corretamente a pista.

As recomendações visam estimular o público a pé a exercer com consciência, nos lugares certos e da forma adequada, o direito de travessia em segurança. O objetivo é incutir a cultura de estender o braço para indicar a intenção de passar e só então, com veículos completamente parados, iniciar o movimento.

Programação

Iniciado na última sexta-feira (18), o calendário de eventos da Semana Nacional de Trânsito incluiu uma série de intervenções direcionas aos variados integrantes da dinâmica viária. Pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores, caminhoneiros e os próprios agentes de trânsito estiveram no foco da programação em cerca de 15 iniciativas.

Para levar às ruas informação e conscientizar sobre um trânsito mais seguro, a CMTU realizou a distribuição de kits de antenas corta-pipa, coletes e braceletes refletivos. Num trabalho de corpo a corpo que respeitou todas as orientações das autoridades em saúde, houve a entrega de panfletos e adesivos educativos, assim como itens de proteção contra o novo coronavírus.

O planejamento envolveu ainda a realização de transmissões ao vivo, no Instagram, para debater percepção de risco e os efeitos do estresse gerado pela pandemia no trânsito. O plano de mobilidade urbana de Londrina também foi tema das lives.

Completaram a lista de eventos um dia de valorização dos agentes municipais, com a prestação de serviços de saúde e entrega de brindes, e a veiculação diária, em emissoras de rádio e sistemas internos de som de supermercados, de mensagens alusivas à Semana.

Na avaliação do diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, mesmo com as dificuldades impostas pela realidade atual, o Município conseguiu estabelecer o debate público sobre a diminuição da violência nas ruas. “Acreditamos que as restrições foram compensadas com o apoio de parceiros e a ampla cobertura da imprensa. Tudo isso aumentou nosso poder de alcance, levando a mais pessoas a mensagem pretendida”, analisou.

Dalbem agradeceu a colaboração da Polícia Militar (PM) e de outras autoridades de segurança, engrandecendo também a atuação dos servidores, que “não mediram esforços para informar o cidadão e buscar mudanças de comportamento por meio da educação”. Nas palavras do diretor, sobretudo nas circunstâncias da pandemia, “a missão foi cumprida”.

