Ações educativas da Prefeitura de Londrina incentivam o aleitamento materno

Durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno e a Campanha Agosto Dourado, várias atividades serão realizadas na rede municipal de saúde

A Prefeitura de Londrina está participando da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), que dá início à Campanha Agosto Dourado. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Comitê Municipal de Aleitamento Materno (Calma), várias atividades serão realizadas para incentivar a amamentação e apoiar as famílias nesse processo tão importante.

Este ano, o tema da campanha é “Proteger a amamentação – uma responsabilidade de todos”. E para abrir a programação, foi realizada na terça-feira (3) uma palestra on-line com a médica sanitarista Marina Ferreira Rea, que foi coordenadora das Ações Internacionais de Aleitamento Materno da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A palestra discutiu os 40 anos do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e a sua versão nacional, a NBCAL – Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras.

Graças a essas e outras políticas públicas de incentivo, o aleitamento materno exclusivo aumentou doze vezes no país desde 1986. Dados preliminares do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI) apontaram que a prevalência de amamentação exclusiva entre menores de quatro meses saiu de 4,7%, no ano de 1986, para 60% em 2020. Entre os bebês menores de seis meses, a amamentação exclusiva passou de 2,9% para 45,7%.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, participou da palestra de abertura da SMAM e da entrega dos Comunicados de Nascimento, que ocorreu na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. Até sábado (7), as mães que tiverem seus bebês na maternidade receberão o comunicado e várias orientações sobre a amamentação.

Segundo Machado, a Semana Mundial de Aleitamento Materno é de grande importância, quando as equipes de saúde intensificam o trabalho de conscientização sobre o aleitamento materno, principalmente para que seja a alimentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida. “Todas as nossas unidades de saúde intensificam esse trabalho, fazem busca ativa de gestantes e ações especiais nas salas de espera nos dias de puericultura; assim como a Maternidade Municipal, que também reforça suas ações. Nosso objetivo é fornecer informações de qualidade e confiáveis para que as mulheres tenham condições de amamentar”, afirmou.

Para o secretário municipal de Saúde, além de abastecer as mães com as informações necessárias, incentivar a amamentação também implica em envolver pais, familiares e toda a rede de apoio. “A amamentação é um processo muito complexo e exige engajamento não só da mulher, mas de toda família, trazendo força e suporte para que resultados venham e a criança seja beneficiada com esse alimento padrão-ouro, o leite materno”, frisou.

A coordenadora de Saúde da Mulher da SMS e integrante do Calma, Priscila Colmiran, complementou que a amamentação é uma forma de proteger os bebês de diversas doenças, inclusive a Covid-19. “É por meio do leite materno que a mãe transmite seus anticorpos para o filho, além de toda nutrição e hidratação que ele precisa. Vacinar-se é uma forma segura de se proteger, e amamentar é transferir para o bebê essa mesma proteção”, disse.

Programação

Dentro das atividades do Agosto Dourado e SMAM 2021, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Centro e do Padovani programaram atividades para a população de sua área de abrangência. Na UBS Centro, a abordagem foi voltada às mães que levaram seus bebês, nesta quarta-feira (4) para receberem a vacina BCG.

Já na UBS do Padovani, haverá divulgação de materiais sobre amamentação nas redes sociais das Residências Multiprofissional em Saúde da Família, da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e de Medicina da Família e Comunidade da SMS; incluindo as páginas no Instagram e grupos de WhatsApp.

Vídeos educativos serão exibidos na televisão instalada na sala de espera, e os profissionais que participam da puericultura e acompanhamento pré-natal serão orientados para que reforcem o tema com os usuários. O intuito é divulgar os benefícios para a saúde da mãe e do bebê, tirar dúvidas e reforçar a necessidade do apoio familiar para que o aleitamento seja feito pelo maior período possível.

Atualmente, a UBS Padovani acompanha cerca de 100 gestantes e sete puérperas. Pela puericultura são atendidas, aproximadamente, 100 crianças com idade de zero a dois anos. A unidade fica localizada na Rua André Buck, 585, Jardim Padovani.

E na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, além das orientações diretamente para as mães, nesta sexta-feira (6) haverá capacitação para profissionais de todas as categorias que atuam na unidade. Com turmas compostas por até dez pessoas, o intuito é que os participantes sejam multiplicadores e repassem as informações aos seus setores.

A enfermeira Tatiana Antonio e Silva, integrante do Comitê Interno de Apoio ao Aleitamento Materno da MMLB, explicou que o enfoque será a conscientização de como o aleitamento contribui para a proteção contra Covid-19. “Faremos esse trabalho educativo para que os servidores e as usuárias tenham essa conscientização. A vacinação contra Covid-19 está disponível para gestantes e puérperas, é segura, e sabemos que o aleitamento estende esse cuidado aos bebês”, citou.

