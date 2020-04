ADAMA doa mais de 300 macacões utilizados em atendimentos médicos e promove campanha de ação social em comunidades de Londrina

A ADAMA, uma das principais empresas de proteção de cultivos do mundo, realizou duas ações sociais em Londrina, um dos municípios onde estão baseadas suas operações. A empresa doou 325 macacões impermeáveis (item de proteção individual destinados às equipes médicas responsáveis por atendimentos em UTIs e SAMU), álcool em gel 70% e solução sanitizante, utilizados para limpeza, assepsia, desinfecção de superfícies e atendimentos médicos. Os materiais foram direcionados ao Hospital Universitário de Londrina, ligado à Universidade Estadual de Londrina.

Em ação social coordenada pelo Instituto ADAMA, e que contou com a participação de funcionários e seus familiares durante a campanha de vacinação contra a gripe influenza, realizada em 6 e 7 de abril, a empresa arrecadou 300 quilos de alimentos não perecíveis. "Nossos colaboradores sentiram-se gratificados em poder ajudar seis comunidades carentes atendidas pela Diocese de Londrina para onde foram direcionadas as doações", informa Denise Caldeirão, coordenadora do Instituto ADAMA.