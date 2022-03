AEB e IFPR assinam acordo de cooperação em Londrina para criação de curso inédito no País

Instituto Federal do Paraná (IFPR) oferecerá curso pioneiro em parceria com a Agencia Espacial Brasileira (AEB), para formar profissionais na área de inovação, tecnologia e desenvolvimento de satélites

Ontem (28), o prefeito Marcelo Belianti recebeu a visita do presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Augusto Teixeira Moura, e do reitor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Odacir Antônio Zanatta. Na oportunidade, eles assinaram um Acordo de Cooperação Técnica entre a AEB e o IFPR de Londrina.

O objetivo da ação é estabelecer uma parceria para atividades educacionais, através de cursos de curta duração na área de tecnologia espacial, que deverão ser ministrados no ambiente acadêmico do IFPR de Londrina. Dessa maneira, o IFPR poderá capacitar profissionalmente a mão de obra, para que ela aplique na prática o conhecimento gerado por ferramentas tecnológicas, como satélites e nanosatélites. “A ideia é que nós nos valhamos da capacidade que o IFPR tem de formar pessoal com qualificação técnica, mas investirmos em uma área nova, que é de empreendedorismo espacial”, disse o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Carlos Augusto Teixeira Moura.

O presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB) explicou que, com a capacitação de profissionais, será possível utilizar o conhecimento técnico e as informações que vêm do espaço, para transformar em novos negócios para diversos setores da sociedade, como no agropecuário, de geração de energia, na melhoria dos transportes e na área de logística, ou seja, para ele, existe uma infinidade do oportunidades. “Nosso mercado é grande. Ao invés de só ficarmos comprando soluções de fora e criando serviços de qualidade para outros países, queremos criar soluções nossas, usando nossa inteligência e capacidade. Por isso, aproveitar esse ecossistema de Londrina e do Paraná é tão importante. Temos certeza de que será uma parceria muito frutífera”, pontuou.

Da esquerda para a direita estão: presidente da AEB, Carlos Augusto Teixeira Moura, o prefeito Marcelo Belinati e do reitor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Odacir Antônio Zanatta. Foto: Emerson Dias

Segundo o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, essa parceria traz muitos benefícios para o Município, visto que aplicará na prática um conhecimento técnico que muitos ainda consideram inacessível. “Quando se fala em Agência Espacial Brasileira, muitas vezes, paramos para pensar como ela pode nos ajudar na prática. Essa parceria firmada aqui em Londrina nos mostra que algo que muitos acham distante pode ser uma realidade cada vez mais próxima. Por isso, só tenho a agradecer a Agência Espacial Brasileira e ao IFPR por colaborarem e ajudarem a fortalecer ainda mais nosso ecossistema de inovação e tecnologia”, disse o prefeito.

Como funcionará

No momento, o curso está sendo montado, para que as vagas sejam ofertadas no início do segundo semestre deste ano. Ele deve ter curta duração, variando de 6 meses a 1 ano e tendo como carga horário de 160 a 200 horas. Ele deve ser realizado no campus de Londrina e no campus avançado do IFPR que fica em Arapongas. A expectativa é que a parceria dure 36 meses, mas ela pode ser prorrogada por meio de termos aditivos. O curso deve ser aberto para o público em geral e não apenas para os alunos do IFPR.

O acordo foi articulado pela deputada federal Luísa Canziani, que encaminhou uma emenda parlamentar de R$ 500 mil para a parceria. Além desse recurso, outros devem ser investidos por meio das fundações apoiadoras de pesquisas acadêmicas, como a Fundação Araucária. “Conversando com a Agência Espacial Brasileira, nós entendemos que, no Brasil, já foi investido muito recurso em lançamento de satélite, que geram uma infinidade de dados. Mas, não tem gente especializada para interpretar essas informações. Então, o objetivo é que a gente possa ofertar cursos de curta duração, dando formação específica para a interpretação dos dados e para que possamos colocá-los à disposição do mundo do trabalho, gerando empregos, resultados e empreendimentos com isso”, esclareceu o reitor do IFPR, Odacir Antônio Zanatta.

Segundo o secretário municipal de Governo, Alex Canziani, a perspectiva de crescimento para a área espacial e de tecnologia e inovação é muito grande, por isso o interesse do município e do Estado do Paraná em abarcar mais essa novidade. “Fizemos uma missão a Brasília, onde pudemos ver quanto isso seria importante para nosso Estado e Município. Queremos atuar na área de desenvolvimento de soluções. Enquanto o Estado de Santa Catarina está focado na construção de nanosatélites, nós queremos saber como vender serviços e aplicações para isso. O IFPR dará um espaço importante, sendo a primeira instituição do país a formar mão de obra para isso. Então, é um passo importante que damos para podermos atuarmos nessa área, fortalecermos a inovação e o desenvolvimento de oportunidades”, disse Canziani.

Para possibilitar essa parceria, a Prefeitura de Londrina fez a mediação entre os órgãos, a Agência Espacial Brasileira capacitará tecnicamente os professores da IFPR, para que a Instituição de Ensino Superior dê cursos para o público interessado em criar soluções tecnológicas. A AEB já tem outras parcerias firmadas com órgãos públicos, empresas privadas e entidades diversas. Entre elas, em Santa Catarina está em andamento uma ação em prol da confecção de nanosatélites e, em Natal (RN), há outra parceria firmada com o Instituto Senai de Inovação para a utilização de energias renováveis e sustentabilidade focados na produção de energia eólica.

A assinatura do acordo de cooperação técnica faz parte do Programa Constelação Catarina, desenvolvido pela AEB desde 2021. Através desse programa, o Governo Federal pretende desenvolver, fabricar e lançar uma “constelação de satélites”, cujo objetivo é atuar no setor de defesa civil, levar melhorias à agricultura de precisão. Outro benefício é a demonstração da viabilidade de um novo modelo de investimentos no setor espacial, que traga recursos de diferentes setores, com foco no atendimento de demandas qualificadas. Por isso, o investimento paranaense no curso profissionalizante.

NCPML