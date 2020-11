Aeroporto de Londrina recebe Certificado Operacional da Anac

O Aeroporto Governador José Richa, em Londrina (PR), recebeu o Certificado Operacional de Aeroporto da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O documento, publicado na quinta-feira (12/11), no Diário Oficial da União, atesta a capacidade operacional do terminal paranaense e seu funcionamento de acordo com parâmetros de segurança e excelência estabelecidos pelos órgãos da aviação civil nacional e internacionais.

O Certificado Operacional de Aeroporto é uma exigência do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) 139 da Anac. As avaliações são orientadas pela Organização Internacional de Aviação Civil (OACI), que determina os critérios operacionais a serem atendidos por terminais no mundo inteiro.

A superintendente do aeroporto, Sandra Aparecida Oliveira, comemora a obtenção do certificado e parabeniza a equipe do aeroporto. “Essa conquista é um marco importante para o Aeroporto e é o resultado de um trabalho de longa data que teve o comprometimento de toda a equipe do Aeroporto, bem como das companhias aéreas e concessionários. Com a certificação, o Aeroporto de Londrina reforça seu compromisso com a segurança e a qualidade das operações aeroportuárias”, acrescentou.

Com vocação para os negócios, o Aeroporto de Londrina está localizado a 3,4 km do centro da cidade. Operam regularmente no terminal três companhias aéreas: Latam, Gol e Azul. Passageiros encontram um terminal moderno, com wi-fi grátis, mix comercial variado, serviço de caixas eletrônicos e estacionamento de veículos.

Movimentação de passageiros

Atualmente, o Aeroporto de Londrina conta com movimento operacional próximo a 70% do quantitativo de voos registrados no período anterior à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O mais recente voo implementado foi com destino direto à Brasília (DF), da companhia aérea Gol, em 8 de outubro. São oferecidos voos para Guarulhos, Campinas, Curitiba e Brasília.

Asimp/Infraero