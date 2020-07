Agricultura realiza melhorias em estradas do distrito de Maravilha

Vias receberam camadas de cascalhos, promovendo a correção das imperfeições, mais qualidade ao trânsito e escoamento correto das águas das chuvas

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento concluiu um trabalho de revestimento primário realizado na Estrada do Jaboticabal, no distrito de Maravilha. A estrada recebeu camadas de cascalho, promovendo correção das imperfeições do leito da estrada. A iniciativa da Prefeitura de Londrina visa garantir melhor qualidade ao trânsito da região e escoamento correto das águas das chuvas.

Além da Jaboticabal, a Secretaria está executando o mesmo serviço na Estrada Volta Grande e Estrada velha da Maravilha, numa extensão aproximada de 16 quilômetros. Esse trabalho deve ser concluído totalmente em meados de setembro.

Segundo o secretário municipal da pasta, Gustavo Santos, as melhorias permitirão a integração com as curvas dos terraços das plantações, garantindo mais segurança e conforto para quem passa pela estrada. “Estou muito feliz com as melhorias realizadas nos distritos de Londrina, pois um dos nossos objetivos é levar melhores condições para estes locais”, afirmou.

A prefeitura também tem realizado outras melhorias no distrito de Maravilha, como a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), em andamento, e que desde a sua inauguração, em 1978, não recebia benfeitorias, a revitalização da praça central do distrito, que incluiu a instalação de uma nova academia ar ao livre e de um parque infantil, substituição dos antigos postes de iluminação pública por novas luminárias LED, e revitalização da quadra poliesportiva.

