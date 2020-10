Além de marcas nacionais de sucesso, edição gratuita do Lidere terá palestrante internacional com tradução simultânea; conheça o time

Nos três dias de programação, o Lidere 2020 reunirá alguns dos principais líderes empresariais e executivos do país. Hitendra Patel, o "guru da inovação", é o convidado internacional desta edição

Falta apenas uma semana para a ACIL realizar a 4ª edição do Lidere, sua principal agenda anual e um dos maiores encontros empresariais do sul do país.

Marcado para os dias 20, 21 e 22 de outubro, o Lidere 2020 segue a tradição de reunir alguns dos principais líderes empresariais e executivos do país que estão à frente de marcas consagradas. E é a partir dos pilares do encontro – gestão, inovação, liderança e empreendedorismo – que eles compartilharão conhecimento, experiências e aprendizados com os participantes, que deverão sair munidos para os desafios da atualidade e do futuro pós-pandemia.

Como reflexo dos impactos da pandemia, neste ano, o evento toma forma em um modelo diferenciado. Depois de três edições presenciais, a entidade encara o desafio de levar toda a estrutura inovadora - característica do encontro - para dentro das telas e oferece o rico conteúdo de forma totalmente gratuita.

Mais uma novidade marca esta edição. É a primeira vez que o Lidere conta com uma palestra internacional, com tradução simultânea. O indiano Hitendra Patel é um dos mais renomados especialistas em inovação, é fundador e CEO da IXL Center e da Global Innovation Management Institute - uma empresa de consultoria norte-americana - e dirige, atualmente, o programa de Inovação e Crescimento da Hult International Business School. Conhecido como "guru da inovação", Patel é um grande encorajador de ideias e, no Lidere Experience, ele compartilhará sobre o que as empresas precisam fazer para mergulhar de vez no universo da inovação e competir em escala mundial.

Após contar com mais de 1.200 participantes no ano passado, a expectativa é de que, com o formato digital e gratuito, esse número alcance um patamar muito maior.

Se no formato presencial o evento já contava com inscritos de outros estados, sua 4ª edição já estende sua abrangência geográfica para Pernambuco, Espírito Santo, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Distrito Federal e Maranhão.

Saiba mais sobre o time de palestrantes:

Felipe Meldonian, diretor financeiro da Chilli Beans

Felipe Meldonian é diretor financeiro da Chilli Beans, a maior empresa de venda de óculos da América Latina, e uma das mais inovadoras do país, e tem vasta experiência em transformação cultural, planejamento estratégico, captação de recursos e finanças corporativas

Tânia Maranha, diretora de Recursos Humanos da Electrolux

Tânia Maranha é diretora de Recursos Humanos da América Latina da segunda maior fabricante de eletrodomésticos do mundo, a Electrolux, e estará com a gente para compartilhar toda sua expertise em modelos de gestão e liderança, adquirida em mais de duas décadas de experiência na multinacional.

Silvana Romagnole, especialista em Governança Corporativa

Há mais de 15 anos no ramo de consultoria, treinamento de governança familiar e formação de Conselhos de famílias, a empreendedora é atualmente Consultora em Estratégias de Família e Governança Familiar na Cambridge Family Enterprise Group, uma organização global de consultoria, altamente especializada em criação de valor para famílias empresárias.

Bill Moraes, vice-presidente da FranklinCovey BR

Bill Moraes é vice-presidente da FranklinCovey no Brasil – a maior empresa de aprimoramento de performance do mundo – e um dos nomes de referência quando o assunto são as melhores práticas de liderança. Bill é também consultor, professor e escritor, tendo co-autoria em um dos livros mais vendidos no mundo, “As 4 Disciplinas de Execução”.

Flávio Huf Santos, fundador da We Can BR

Empresário, com formação em Gestão Comercial e mestre em Governança, Flávio Huf é fundador e diretor executivo da AST Facilities e da WE CAN BR, empresas de higienização corporativa e trabalho temporário. Desde 1998 ele vem conquistando clientes em todo o Brasil e já coleciona um número de mais de 143 mil profissionais contratados.

Amaury Couto, fundador da Lowçucar

Engenheiro químico por formação, Amaury Couto fundou a Lowçucar há trinta anos e hoje é proprietário da Lightsweet - que abrange também as marcas Magro e Lowçucar Food Service. Uma das principais fabricantes de alimentos dietéticos, com um mix de mais de 150 produtos, a empresa está presente nas principais redes varejistas e atacadistas de todo país.

Pedro César, sócio fundador da Miss Pink

Sócio da rede de maquiagem Miss Pink, Pedro César aliou uma proposta inovadora, qualidade nos produtos e preço acessível, e hoje tem mais de 90 operações entre franquias e quiosques espalhados por todo o país. Lançada em 2014, em meio à crise, a Miss Pink é uma das pioneiras em franquia itinerante de beleza.

Márcio Fabbris, VP de vendas e marketing da Vivo

Marcio Fabbris é vice-presidente de vendas e marketing da Vivo, e soma quase duas décadas de experiência na empresa. Com o propósito de inserir a Companhia cada vez mais no cotidiano das pessoas e gerar valor para a sociedade, Fabbris vem trabalhando para inovar na variedade e no alto nível dos serviços oferecidos.

Tiago Dalvi, fundador da Olist

Muitas experiências vividas por Tiago Dalvi o direcionaram à criação da Olist: a maior loja de departamentos dentro dos principais marketplaces do Brasil, como Americanas, Submarino e Walmart. Desde 2015, o visionário empreendedor vem ajudando comerciantes a ter espaço no meio digital e o sucesso tem feito parte desse caminho.

Nelson Campelo, presidente da Atos

Nelson Campelo está à frente da multinacional francesa Atos para América do Sul, que opera no desenvolvimento e implantação de soluções digitais. A líder global no segmento conta com 110 mil colaboradores em 73 países e seu trabalho com inteligência artificial, servidores corporativos e computação de alto desempenho é conhecido no mundo todo.

Guilherme Abbud

Abbud tem uma experiência de mais de 25 anos no mercado financeiro, com passagens em grandes empresas como ING, HSBC e Bradesco e atualmente é sócio fundador e CIO da Persevera Asset Management, uma empresa independente de gestão de recursos, criada em 2018 e que vem se destacando a cada ano no segmento.

Asimp/ACIL