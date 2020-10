A comissão de Direito Empresarial da OAB-Londrina está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos para o Hospital do Câncer de Londrina.

As doações podem ser entregues até o dia 30 de outubro. Os alimentos solicitados são bolacha maisena, leite de caixinha, canjica, sagu, milho de pipoca, fubá, farinha de milho, água de côco, gelatina.

As caixas para entrega das doações estão nas lojas do Supermercado Viscardi e nas duas sedes da OAB-Londrina, localizadas na Rua Parigot de Souza, 311 (Centro Cívico); e no EdifícioTuparandi, 4º andar (Rua Professor João Cândido, 344, centro).