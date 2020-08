Alma Londrina Rádio Web lança Campanha Crie Seu Programa

Você já pensou em ter seu próprio programa de rádio? A AlmA Londrina Rádio Web convida profissionais, estudantes, amantes e simpatizantes do rádio dos quatro cantos deste Brasil para participar da Campanha Crie Seu Programa.

A participação é gratuita, não exige formação específica ou experiência em veículos de comunicação, não é remunerada e está aberta a pessoas físicas individuais ou equipes. O tema do programa a ser criado é livre, com tempo de duração mínimo de cinco minutos, periodicidade mínima quinzenal e pode ser produzido de qualquer lugar, desde que o (a) colaborador (a) tenha condições tecnológicas básicas para captar áudio ou consiga utilizar alguma estrutura ou equipamento emprestados para a produção.

No caso dos interessados residentes em Londrina (PR) e região, a Alma Londrina Rádio Web (ALRW) disponibiliza seu estúdio para a produção. No entanto, para pessoas de outros estados do País e para os interessados locais, haverá o mesmo acompanhamento profissional da equipe da ALRW desde o esboço do piloto (edição de teste) até a veiculação na programação de podcasts da web rádio.

Inscrição

Para participar é fácil. Basta acessar o site da Campanha Crie Seu Programa (https://almalondrina.com.br/crie-seu-programa) e preencher o formulário com os dados pessoais e informações sobre o programa radiofônico que pretende produzir (nome, tema, periodicidade, gênero, formato, duração, objetivo, dentre outros). A proposta de criação será submetida à análise da equipe da Alma Londrina Rádio Web, que entrará em contato com os inscritos para iniciar o processo de produção.

Acesse o vídeo tutorial da campanha e confira o passo a passo para fazer a sua inscrição e criar o seu programa.