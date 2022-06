Alunos de escola da região norte expõem produções do projeto Conhecendo Van Gogh

A mostra traz releituras feitas com pinturas, maquetes, desenhos, dobraduras, colagens e textos sobre um dos pintores mais influentes do mundo

Estudantes do 3º ano fundamental da Escola Municipal Moacyr Camargo Martins, no Conjunto Parigot de Souza, região norte de Londrina, apresentam nesta sexta-feira (10) os trabalhos produzidos para a Mostra do Projeto “Conhecendo Van Gogh”. A exposição é fruto de um projeto interdisciplinar desenvolvido no primeiro trimestre de 2022, e estará montada no pátio da unidade escolar, reunindo todos os materiais e itens confeccionados como releituras e representações das obras do pintor holandês Vincent van Gogh (1853-1890), um dos maiores expoentes da pintura pós-impressionista.

Para os alunos, professores e funcionários da escola, a mostra estará aberta desde o período matutino, durante todo o dia, no horário regular de funcionamento da escola. Às 16h, estão convidadas a conhecer o projeto as equipes da Secretaria Municipal de Educação (SME). E às 17h, mães, pais e familiares dos estudantes poderão visitar a exposição. A escola fica localizada na avenida Francisco Gabriel Arruda, 723.

As produções da Mostra “Conhecendo Van Gogh” foram feitas por crianças de 8 e 9 anos do 3º ano C, totalizando 26 estudantes, que transitaram por diferentes disciplinas, incluindo português, literatura, artes, história e geografia. A partir das abordagens teóricas, houve a confecção de releituras por meio de pinturas, maquetes, desenhos, dobraduras e colagens, além de leitura de livros e relatos, tanto dos alunos participantes como de mães e pais, que se envolveram diretamente nas ações.

As atividades foram idealizadas e conduzidas pela professora regente da turma, Lizandra Martins dos Reis Valente. A docente contou que, inicialmente, foram abordados em sala de aula estudos da vida e obra de Van Gogh, como forma de chamar a atenção e despertar o interesse dos alunos. “As crianças adoraram a proposta e o tema, quiseram aprender e conhecer melhor a história do famoso pintor. O retorno deles foi surpreendentemente positivo. Assim, foi possível apresentar livros de literatura infantil e obras sobre a arte de Van Gogh, mostrar as cores, formas e estilo, tratar da parte textual e bibliográfica, de localização e origem e história do artista. Depois, eles começaram a produzir diversos materiais”, relatou.

Lizandra disse que os alunos realizaram atividades de reprodução de autorretratos de Van Gogh e de obras como “A cadeira de van Gogh”, feita como escultura; “O par de sapatos”, com uso de fotografias de calçados; as pinturas dos Girassóis de Van Gogh transposta para confecção de vasos; a pintura “A Noite Estrelada” feita com grandes tecidos costurados; e a famosa obra do quarto do artista refeita com estrutura física, estando presente no encerramento do trajeto da exposição.

Segundo a professora, houve um grande envolvimento dos pais e mães, que, além de ajudar as crianças, também quiseram aprender mais sobre Van Gogh junto com elas. Os familiares registraram depoimentos e frases, que também farão parte da exposição em um caderno de relatos. “O resultado do projeto foi incrível, e a relação professora-aluno muito fortalecida na turma, favorecendo a relação diária e o ambiente em sala. O apoio e participação dos pais também enriqueceram o desenvolvimento das atividades, realizadas tanto em sala como na casa dos estudantes. Queremos que todos compareçam amanhã para conhecer o resultado final da mostra que ficou muito bonita”, concluiu Lizandra.

NCPML