Alunos do Colégio Londrinense prestam homenagem às mães

O Colégio Londrinense preparou uma série de atividades para amanhã, dia 11 de maio, para comemorar o Dia das Mães. Será uma manhã de muita diversão, com apresentações teatrais e dinâmicas recreativas em estações interativas, para que filhos e mães façam juntos.

As atividades começam às 8h30 e são destinadas a todas as mães dos alunos da Educação Infantil e Fundamental I. Das 9h às 10h, haverá apresentação de teatro, homenagem musical das crianças da Educação Infantil para as mães, seguido da bênção, proferida pelo Pastor Leonardo.

Enquanto isto, mães e alunos do Fundamental I vão participar das Estações Interativas, com recreação e pintura digital, estética (gel e trança e massagem capilar), leitura na biblioteca, contação de história, brincadeiras antigas e pilates.

Massagem nos pezinhos

As Estações Interativas criadas para os alunos menores, da Educação Infantil, vão oferecer massagem nos pezinhos para as crianças do berçário, brincadeiras no parque, areia azul e bolhas de sabão, contação de histórias, massinha e pintura de tela.

As atividades recreativas vão até o meio-dia, num clima de diversão e união entre mães e filhos. Das 10h às 11h, todos vão participar de um piquenique, no próprio colégio, e o evento será finalizado com mais homenagens às mães.