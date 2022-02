Alunos do Iles participam de oficina de Educação Financeira da Sicredi União PR/SP

As atividades de alunos do Iles – tradicional escola em Londrina especializada na educação de surdos e deficientes auditivos – na manhã da última segunda-feira teve um gostinho especial. Cerca de 30 estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio participaram da Oficina de Educação Financeira ministrada em libras pelos colaboradores da Sicredi União PR/SP Bruno Lins, assistente de relacionamento; e Luiz Henrique Gongora, assistente de serviços na área de Conta Corrente.

A oficina veio ao encontro do planejamento da escola, que este ano introduziu a disciplina de Educação Financeira para os alunos do ensino médio da escola. “O deficiente auditivo acaba sendo protegido pelos pais e não têm muitas oportunidades de lidar com dinheiro e esse conhecimento faz falta para que sejam inseridos no mercado de trabalho”, comenta a diretora do ILES, Doralice Dias da Silva.

Para a presidente do instituto, Ivany Vaquero, a atividade oferecida pela Sicredi União PR/SP foi muito importante para estimular os alunos e também como reforço para a disciplina introduzida na grade curricular.

O ILES, criado em 1959, atende crianças de zero ano até o final do ensino médio e hoje conta com 65 alunos. É a única escola bilingue do interior do Paraná, com aulas em português e em libras. “A outra escola bilingue fica em Curitiba”, comenta a presidente Ivany Vaquero, que se orgulha de ter ex-alunos trabalhando em empresas no Brasil e no experior, como na França e na Alemanha. Além de alunos surdos (sem audição), o instituto atende também deficientes auditivos (com perda leve ou moderada da audição) e os que passaram por implante coclear.

Presente à abertura da oficina, a gerente Regional da Sicredi União PR/SP, Carla Sonoda, destacou que a cooperativa oferece atendimento em libras para associados que necessitam do serviço. Também a gerente da agência Santos Dumont, em Londrina, Vânia Pereiraprestigiou a abertura do evento.

Benê Bianchi/Asimp