Aniversário de Londrina terá show drive-in no Autódromo

Comemoração dos 86 anos da cidade contará com espetáculo musical de Roney Marczak para 400 veículos

No próximo dia 10, aniversário de 86 anos da cidade, a Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), promove, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, um evento para toda a família. Trata-se de um concerto com o violinista e professor Roney Marczak. Programada para as 19h30, a apresentação será em formato drive-in e terá rigoroso controle das normas de segurança contra a Covid-19.

O show, batizado de Londrina 86 anos: drive-in com Roney Marczak, terá 1h30 de duração e poderá ter plateia de até 400 veículos. A projeção de público leva em consideração o espaço do circuito oval do Autódromo após a publicação do Decreto nº 664, de junho, que regulamenta a realização de atrações em esquema drive-in na cidade.

Devido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia, os carros deverão ser estacionados seguindo o espaçamento mínimo de dois metros entre um e outro. As vagas estarão organizadas e demarcadas no solo. Os espectadores também terão de utilizar máscara e haverá a entrega álcool em gel 70% na entrada do evento.

Para garantir uma boa experiência aos participantes, o show contará com estrutura de palco, som, iluminação e telões de LED em alta definição. O espetáculo ainda será transmitido ao vivo pelo canal da CMTU no Youtube.

Como participar

Como o espaço do concerto tem limitação de público em razão do coronavírus, para garantir a entrada, o interessado deverá acessar a plataforma Sympla (www.sympla.com.br), procurar pelo nome do evento e, então, efetivar a inscrição. O link para cadastramento também está disponível no perfil da CMTU nas mídias sociais.

A exigência do cadastro prévio visa o monitoramento das vagas disponíveis. O ingresso do veículo ao local da apresentação está condicionado à doação de 5 kg de alimentos não perecíveis. Os donativos – que serão encaminhados a entidades assistenciais e filantrópicas – também poderão ser entregues antecipadamente na Diretoria de Trânsito da companhia. O setor funciona na avenida Portugal, nº 155, no jardim Igapó, região sul.

O show

Nascido em Londrina, Roney Marczak é musicista formado e pós-graduado em instituições da Alemanha e Suíça. Há 19 anos mantém no município o Projeto Sol Maior, iniciativa que busca transformar a vida de crianças e jovens carentes, com idades entre 8 e 18 anos, por meio da música.

Para o show do próximo dia 10, Marczak conta que a ideia é retratar, no repertório de canções, toda a diversidade cultural londrinense. Com faixas que vão da música clássica à MPB, passando pelo samba, sertanejo de raiz, choro, baião, tango e até o funk carioca, o maestro promete levar uma mensagem de alegria e esperança aos corações.

Além do musicista, o espetáculo contará com a participação de alunos, professores, voluntários e convidados do Projeto Sol Maior, que funciona na região sul da cidade. No total, entre 20 e 25 pessoas devem subir ao palco – em momentos diferentes – para a execução das obras.

Quem prestigiar a comemoração terá a oportunidade de apreciar ao vivo o som de diferentes instrumentos, como acordeon, piano, violino, violão, viola caipira, violoncelo, saxofone, bateria, percussão, berrante e ocarina. “Queremos celebrar o que Londrina tem de bom e levar um pouco de alento às famílias nesse ano foi tão difícil. Certamente, será uma grande festa”, garantiu Marczak.

Inscrições pelo site www.sympla.com.br/86-anos-de-londrina-drive-in-com-roney-marczak__1062674

Entrada condicionada à doação de 5 kg de alimentos não perecíveis por veículo

NCPML