Ao completar 50 anos, HU/UEL ganha novo logotipo e selo comemorativo

No primeiro evento comemorativo oficial dos 50 anos, o Hospital Universitário (HU/UEL) apresentou à comunidade interna o novo logotipo da instituição e o Selo 50 Anos. Tanto a logo como o selo foram produzidos em parceria entre o artista plástico Wilson Inácio e a escritora Maria Angélica Constantino, ambos ex-alunos da UEL. As criações foram doadas por eles ao hospital.

Os autores dos trabalhos também produziram pequenas esculturas, simbolizando o Jubileu de Ouro do HU, que foram doadas, simbolicamente, às quatro diretoras do Hospital: Vivian Feijó (superintendente), Daiane Cardoso (administrativa), Luiza Moriya (clínica) e Magali Godoy (enfermagem). As obras ficarão nas respectivas diretorias.

Segundo relatos de Wilson Inácio e Maria Angélica Constantino, prevaleceu no trabalho a concepção moderna e a linguagem atual. A ideia foi de retribuir à UEL e ao HU tudo que essas instituições proporcionaram na formação dos dois.

Wilson é formado em Arte Visual pela UEL, editor de arte e cultura de uma revista digital interativa, foi professor do Centro Cultural de Cambé, além de desenvolver projetos culturais, pintura, gravura, audiovisuais, entre outros. “Todo profissional deveria oferecer essa contrapartida, retribuir de alguma forma. E vimos nessa doação uma oportunidade”, diz.

Maria Angélica é escritora, conhecida na região, formada em Administração na UEL, que se considera profissional com atuação em várias áreas. “Sou fruto da UEL”, afirma. “Tenho vínculo muito grande e afetivo com a UEL e quero retribuir de alguma forma o que recebi dela”.

Além de dirigentes do HU e demais convidados, participaram da solenidade o reitor da UEL Sérgio Carvalho, o vice-reitor Décio Sabbatini Barbosa e o diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS), Airton José Petris.