Após amplo estudo, SRP anuncia nova data para ExpoLondrina 2021

A Sociedade Rural do Paraná acaba de definir a nova data para 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. A ExpoLondrina 2021 será realizada de 6 a 15 de agosto. Pela primeira vez na história, a exposição acontecerá no segundo semestre e a mudança foi decidida após intensas análises e consultas a associados, diretores e parceiros deste que é um dos maiores eventos agropecuários realizados no país.

O principal motivo da mudança é a crise sanitária do país, com ainda muitas incertezas sobre a possibilidade de a população estar imunizada contra a Covid-19 até o final do primeiro semestre de 2021.

“Precisamos pensar na saúde de nossos visitantes. Não podemos colocá-los em risco, uma vez que o formato de nosso evento não comporta a limitação de visitantes”, comenta o presidente da SRP, Antonio Sampaio. Cada edição da ExpoLondrina atrai em torno de 500 mil visitações, devido a uma grade de eventos diversa, que vai desde grandes shows, palestras, congressos, leilões, cursos, esportes, exposições de grandes e pequenos animais, e ainda expositores de máquinas e implementos agrícolas, veículos, instituições financeiras, entre tantos outros que proporcionam apresentar novidades tecnológicas, networking e atualização profissional.

Sampaio menciona ser de uma grande responsabilidade realizar um evento desta magnitude. “Temos que zelar pela saúde de nosso público e também ter atenção ao aspecto econômico”, observa.

A realização da ExpoLondrina envolve grande esforço econômico e o comprometimento de uma equipe durante meses. “Não fazemos uma feira deste porte de um dia para o outro. Por isso, não podemos correr o risco de preparar um evento desta grandiosidade e ter que cancelar com tudo pronto”, analisa Sampaio.

O diretor comercial da entidade, Beto Ferrari, acrescenta que a pandemia impactou bastante o setor de máquinas e implementos agrícolas. “A expectativa é que até agosto possam reequilibrar suas operações e poder trazer lançamentos para nossos produtores”, comenta.

Ferrari adianta que a ExpoLondrina 2021 trará todas as atrações que o público espera. “Acreditamos que será um grande evento porque temos uma demanda reprimida por lazer e novos conhecimentos, por encontrar pessoas, movimentar nossa rede de relacionamento. Acreditamos que até agosto do ano que vem teremos segurança para isso”, comenta. Mas atenta aos resultados eficazes dos eventos on-line, que têm a capacidade de reunir pessoas de várias partes do país e do mundo que não poderiam se deslocar, a SRP já prevê que parte da programação da ExpoLondrina 2021 será híbrida, ou seja, presencial e também transmitida por plataformas digitais. Ferrari ainda lembra que a próxima edição da feira irá comemorar os 60 anos de sua criação. “Teremos muitos motivos para comemorar”, diz ele.

Andrea Monclar/Asimip