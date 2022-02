Apreensão de cabos de cobre furtados da Sercomtel

Ontem (18) uma operação da Polícia Militar fechou dois ferros-velhos em Londrina e apreendeu cabos de cobre da Sercomtel, que trazem a marca da empresa.

A Sercomtel classifica a operação como extremamente importante diante do cenário de enormes prejuízos causados devido ao furto de cabos de telefonia e internet.

E não se trata apenas do prejuízo financeiro e trabalho extra que os furtos acarretam à Sercomtel, mas também a todo o prejuízo causado em cadeia à sociedade considerando os usuários que podem ficar sem o serviço durante dias, a exemplo de escolas, empresas, estabelecimentos de saúde, já que a reinstalação do cabeamento consiste em um trabalho minucioso e que precisa de tempo para ser realizado.

O diretor de Engenharia da Sercomtel, Tiago Caetano, esteve em um dos locais da apreensão fazendo o reconhecimento do material. Ele explica que a empresa já há cerca de cinco anos vem fazendo em Londrina um esforço conjunto com as forças de segurança, inclusive criando sistemas internos para identificar simultaneamente os furtos. “No entanto, sabemos que o foco para tentar conter os furtos é realmente prender aqueles que compram o material, os chamados receptadores”, afirma o diretor.

O mesmo trabalho realizado em Londrina na busca para solucionar os furtos e prender receptadores começa a ser realizado também em Curitiba e Paranaguá – regiões de atuação da Copel Telecom, que integra o mesmo grupo da Sercomtel.

Nos últimos quatro anos, a Sercomtel registrou prejuízos de, aproximadamente, R$ 6 milhões em furtos de cabos de cobre.

Benê Bianchi (43) 98403-6392