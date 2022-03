Transmissão ao vivo com especialistas e servidoras irá apresentar a evolução das políticas públicas, analisando seus resultados e debatendo as perspectivas futuras

O Projeto CEFE - Centro de Estudos e Formação para o Envelhecimento - promove nesta quinta-feira às 10h uma apresentação do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas. O objetivo é apresentar o plano e tirar dúvidas.

A apresentação será realizada por meio de uma transmissão ao vivo e aberta no youtube. Entre os pontos a serem ressaltados, há uma avaliação do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria do Idoso, bem como um planejamento para os próximos anos.

A apresentação terá como convidadas a integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina Rosangela Portella Teruel e da Assessora Técnica da Secretaria Municipal do Idoso Luciana Ferreira Alvarez. Contará com a mediação do Coordenador Geral do Projeto CEFE Dacio Villar e da Conselheira Editorial do Projeto, assistente social e radialista Sueli Galhardi.

O Plano Municipal de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas de Londrina foi publicado no dia 19 de janeiro de 2022. É de fundamental importância para a gestão dessas políticas no município. Portanto, participem, convidem suas instituições, empresas e comunidades. Tirem suas dúvidas, enviem suas perguntas e comentários.

O Projeto CEFE é uma iniciativa do Núcleo de Atenção e Apoio à Pessoa Idosa da Casa de Maria - Centro de Apoio à Dependentes. O seu objetivo é a criação de um Centro de Estudos e Formações para o Envelhecimento.