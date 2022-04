O “Engatinhando - Festival de arte desde bebês”, comemora 10 anos em 2022 e celebra sua nova edição em maio, mas a programação começa agora em abril. Nesta terça-feira (19), tem início o “Aquece Engatinhando”, com a primeira de 3 Lives com temas voltados para a Primeira Infância.

“Nesses encontros virtuais, vamos abordar o brincar do bebê, a relação do bebê com as histórias e uma live a fim de dialogar acerca das reais necessidades e especificidades do primeiro ano de vida”, revela Andrea Pimenta, da comissão organizadora do evento.

As lives serão compostas por profissionais que atuam para com a primeira infância, mães, atrizes, pesquisadoras, entre outros convidados, e terá tradução simultânea em Libras.

Confira a programação:

Dia: 19/04 terça

Horário: 20h30

Tema: o bebê e o brincar

Convidadas: Carol Matos, Rebeca (Casa da Beca), Viviane Arruda

Dia: 26/04 terça

Horário 20h30

Tema: O bebê e as histórias

Convidadas: Andrea Pimenta, Dani Fioruci, Denise Gentil

Dia 28/04 quinta

Horário: 20h30

Tema: afinal, o que precisam os bebês?

Convidadas: Carol Matos, Franciele Marim, Danni Prado

Engatinhando

Nesta edição especial 10 anos, o Engatinhando será realizado de 14 a 21 de maio e terá como tema “Olhando para quem cuida”. A programação inclui rodas de conversas, exibição de filmes ao ar livre, caminhadas, oficinas, bate-papos, e outras atividades. O Engatinhando conta com o Patrocínio do Promic e integra o programa Fábrica Rede Popular de Cultura.

