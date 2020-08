Aquiles Stenghel e João Paz ganham praças revitalizadas

Trabalho integra o Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, que já contemplou quase 280 pontos em todas as regiões da cidade

Em mais uma ação que busca a valorização dos bairros e o estímulo à prática de atividade física pela população, a Prefeitura de Londrina concluiu a revitalização de dois importantes espaços públicos na região norte. São eles a praça do conjunto Aquiles Stenghel, que fica na rua Vergílio Perin, e a do João Paz, localizada na altura do nº 800 da rua Rua Francisco Marques de Oliveira.

Na primeira, os serviços incluíram a implantação de academia ao ar livre; substituição das lâmpadas convencionais por iluminação em LED; instalação de bancos, mesa e lixeiras; plantio de grama; poda de árvores; demarcação de nova sinalização viária nas ruas do entorno e pintura de meio fio. Na segunda foram executadas as mesmas melhorias, com o diferencial da colocação de parque infantil e da realização de recape asfáltico.

O trabalho integra o Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, lançado em 2018, que já contemplou quase 280 pontos em todas as regiões da cidade, inclusive a zona rural. Sob coordenação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), participam da iniciativa as secretarias de Planejamento, de Obras e do Ambiente, além da Sercomtel Iluminação e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Segundo o prefeito Marcelo, a intenção da força-tarefa é oferecer à comunidade locais agradáveis ao convívio das famílias e à prática de esportes. A ideia é estimular a ocupação das áreas após o período de pandemia, despertando nos moradores orgulho e sentimento de pertençimento em relação aos lugares onde habitam. Fora as praças do Aquiles e do João Paz, apenas de julho para cá foram atendidas, também na face norte de Londrina, as do conjunto Luiz de Sá e Sebastião de Melo.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU