Arquidiocese abre oficialmente Campanha da Fraternidade na Quarta-feira de cinzas

A Arquidiocese de Londrina lança, na Quarta-feira de Cinzas, 2 de março, a Campanha da Fraternidade 2022, com o tema: “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, extraído de Provérbios 31,26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.

A abertura oficial ocorrerá com a Santa Missa presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz às 11h na Catedral de Londrina. Antes disso, às 9h, a campanha será apresentada à imprensa em coletiva com a participação do arcebispo dom Geremias Steinmetz; do assessor da Pastoral da Educação, padre José Eduardo Martins; e do coordenador da Ação Evangelizadora, padre Alexandre Alves Filho.

Campanha da Fraternidade 2022

Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. De acordo com a introdução do texto-base, foi “a realidade de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”.

A presidência da CNBB justifica, na apresentação do texto-base da CF, que se trata de uma campanha que, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada que inclui todos os atores (família, Igreja, Estado e sociedade).

A CF 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Na carta convocação ao Pacto, o Romano Pontífice apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum já que a “educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também em difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza”, conforme explicitado na Encíclica Laudato Si’, 2016, nº 215.

Gesto concreto

A Campanha da Fraternidade tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos nas comunidades de todo o Brasil. Os recursos são destinados aos Fundos Diocesanos e Nacional da Solidariedade, os quais apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha. Em 2021, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), da CNBB, apoiou 80 projetos, nos quais as entidades que se candidataram se comprometeram, entre outros aspectos, a prestar contas periódicas de sua efetivação e resultados.

*Outras informações sobre a Campanha poderão ser encontradas no site oficial das Campanhas da CNBB: https://campanhas.cnbb.org.br/.

Histórico

A Campanha da Fraternidade é realizada sempre na Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa que vai da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. No dia 10 de março, Domingo de Ramos, será realizada a coleta da solidariedade nas paróquias, para arrecadar recursos para obras sociais relacionadas com a campanha.

