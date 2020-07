“Arraiá em Casa”: idosos participam de Festa Julina virtual

Evento exclusivo pela internet terá interações, música ao vivo, dança, sorteios de brindes, concursos de fantasia e da casa mais enfeitada

Para oferecer uma tarde de lazer e diversão durante o período de pandemia e distanciamento social, as secretarias municipais do Idoso (SMI) e de Saúde (SMS), por meio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), realizam o “Arraiá em Casa”. A festa julina virtual é direcionada ao público idoso, incluindo os participantes dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), além de familiares e comunidade em geral. Cada um poderá participar de sua casa e interagir em uma transmissão on-line, que será feita no dia 28 de julho, às 14h, exclusivamente pela página do Facebook da Secretaria do Idoso.

Com interação totalmente pela internet, serão promovidos sorteios de brindes, concursos de fantasias e da casa mais enfeitada, e uma apresentação de dança de quadrilha gravada pela equipe de Educação Física do NASF, que também participará no dia da transmissão. Ainda haverá música ao vivo com Cleir Brandão e Benê. O radialista, locutor e apresentador Luíz Carlos Vermelho vai conduzir e alegrar a festa com muitas histórias, piadas e brincadeiras.

Segundo a gerente de Articulação Comunitária da SMI, Rosely Sonoda Gomes, o “Arraiá em Casa” irá levar alegria, descontração e entretenimento aos idosos que estão em suas casas, propondo um dia com temática de festa junina. “Os participantes poderão ficar livres para fazer suas próprias decorações, aproveitando da melhor forma a transmissão, com muita música, dança, brindes e interação. Por conta das circunstâncias atuais de isolamento social e pandemia, além de todas as medidas de segurança que a Prefeitura já realiza, é um desafio criar formas de lazer para o nosso público. A ideia é que, neste período difícil, eles também possam desfrutar de momentos felizes se divertindo no conforto de casa”, destacou.

Cerca de 1.600 idosos já foram convidados pela SMI para a festa virtual, entre os cadastrados nos CCIs Leste, Oeste e Norte. “Fizemos um vídeo de chamada para convidar o público, como um todo, a se conectar em suas casas nessa transmissão pela internet, e as equipes vem reforçando a divulgação em seus grupos e contatos. Se cada convidado ajudar a compartilhar, teremos um evento muito bonito”, completou.

Qualquer pessoa pode se conectar na transmissão ao vivo. Já para participar dos sorteios de brindes é preciso ter mais de 60 anos de idade e ser morador de Londrina. Os interessados devem curtir e compartilhar a página da Secretaria Municipal do Idoso, que, antes do evento, fará um vídeo explicativo com orientações sobre como participar da live.

Quem desejar participar do concurso de melhor fantasia e da casa mais enfeitada, precisa enviar fotos ou vídeos para o WhatsApp 3375-0307, valendo até o dia da festa. Nas duas categorias, será feita premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. As regras são as mesmas dos sorteios.

NCPML