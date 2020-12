Artesãs divulgam produtos natalinos em feira no Calçadão

Com a aproximação das festas de fim de ano, população pode conferir trabalhos manuais na Feira Arte Mulher

Com a aproximação das festas de fim de ano, muitas pessoas começam a procurar lembranças e presentes para contemplar aqueles que amam. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) está divulgando os produtos natalinos feitos pelas artesãs da cidade. Eles podem ser adquiridos, até o dia 23 de dezembro, na Feira Arte Mulher, que está acontecendo no Calçadão – em frente ao Cine Teatro Ouro Verde – no mesmo horário do comércio.

O objetivo é ajudar as artesãs que fazem parte do projeto, tanto individualmente quanto por meio de associações e grupos, a divulgarem seus trabalhos. Segundo a gerente de Ação Formativa da SMPM, Lisnéia Aparecida Rampazzo, há uma grande variedade de produtos comercializados com a temática do Natal, assim como outros itens de vários estilos e gostos. “Algumas artesãs estão fazendo produtos natalinos, enquanto outras continuam produzindo artigos habituais que servem como presentes e lembranças para toda a família. A Feira continua funcionando no horário do comércio, no Calçadão, e esperamos que a população vá conferir esses materiais que são feitos com muita dedicação e carinho”, disse.

Entre os produtos, há aqueles necessários para decorar a casa, deixando-a mais bonita, como artigos para mesa posta, banheiro e sala de estar, que podem ser dados como lembrança aos amigos e pessoas queridas. Os consumidores encontram na feira diversas opções, incluindo cestas decoradas para pães, panos de prato, toalhas de mesa, avental para cozinhar, tapetes, garrafas personalizadas, bonecos de Papai Noel, porta-saco plástico, bonecas, roupas feitas à mão, terrário e plantas, sabonetes artesanais, necessaires e muitos outros artigos da costura criativa.

“É uma oportunidade para as pessoas conhecerem algo novo e presentearem os amigos e familiares nesse fim de ano. Nossa intenção é ajudar essas artesãs a darem visibilidade ao trabalho que vêm produzindo ao longo do ano e, em especial, agora, com a proximidade do natal”, explicou a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes.

Atualmente, 26 mulheres fazem parte da Feira Arte Mulher de Londrina. Os interessados podem acompanhar parte da produção pelo perfil de Instagram da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (clique aqui), pela página de Facebook da Feira (clique aqui) e nas páginas de cada uma das artesãs. Quem desejar adquirir algum produto com o tema de natal pode também enviar uma mensagem para as artesãs pelos seguintes telefones: Sara: 99813-8310; Márcia: 99631-2860; Seila: 99924-4585; Marli: 98484-4403; e Ivana: 98417-6600.

Sobre a Feira

O projeto da Feira Arte Mulher foi reestruturado por meio do Decreto nº 865, de 12 de julho de 2019, disponível na edição n.º 3.837 do Jornal Oficial do Município. O objetivo foi ampliar a participação das artesãs de Londrina na iniciativa. São disponibilizados 44 espaços para a exposição dos trabalhos no Calçadão de Londrina. Em 2019 e 2020, as participantes puderam expor seus produtos em feiras dentro da sede administrativa da Prefeitura e no Projeto de Economia Solidária, além do Calçadão. Tradicionalmente, a Feira Arte Mulher, organizada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), acontece do dia 1º ao dia 15 de cada mês e, em dezembro, conta com a extensão de dias e horários.

NCPML