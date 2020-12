Árvore de Natal com iluminação dançante segue com apresentações até  amanhã (23)

A árvore de Natal com iluminação dançante, uma das atrações do LondriNatal 2020, que está localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira), segue com programação até amanhã, quarta-feira, dia 23 de dezembro.

A árvore tem 15 metros de altura e suas luzes se movimentam conforme a batida da música. As apresentações têm cerca de 13 minutos cada e acontecem sempre em quatro horários: 20 horas, 20h30, 21 horas e 21h30.

Na Praça da Bandeira, outras 20 árvores e uma caixa d´água também receberam decoração natalina. O espaço conta ainda com uma fonte luminosa.

