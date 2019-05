Aspectos Críticos da Prática Forense na Perspectiva do Advogado, do Magistrado e do Promotor de Justiça em debate na OAB-Londrina

A Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina realiza o primeiro debate aberto com o tema “Aspectos Críticos da Prática Forense na Perspectiva do Advogado, do Magistrado e do Promotor de Justiça nas Relações de Consumo”, no próximo dia 15 de maio, às 19 horas, na sede histórica da entidade, no edifício Tuparandi (Rua Prof. João Cândido, 344, 4º andar, centro.

“O objetivo é levantar possíveis problemas que possam afetar o alcance e a efetiva proteção do Consumidor frente aos desafios e inovações, dentro da perspectiva de atuação de cada participante”, informa o coordenador da comissão, Wagner Lai. Para tanto, o debate será realizado mediante propostas de discussões a serem apresentadas pela mediadora Ana Paula Aparecida Lucena sobre variados temas relacionados ao consumidor em juízo, abrindo a palavra aos palestrantes. O público também poderá fazer questionamentos ao longo dos debates.

Participam como palestrantes o advogado Flávio Caetano de Paula, o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Miguel Jorge Sogaiar; e o juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Londrina, José Ricardo Alvarez Vianna.

A participação é gratuita. Porém, aqueles que se interessarem por certificado (4 horas) deverão fazer a inscrição antecipada e haverá o custo de R$ 20,00. O pagamento poderá ser realizado na retirada do certificado. A inscrição pode ser feita pelo fone (43) 3294-5900 ou e-mail londrina@oabpr.org.br.