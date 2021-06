Assembleia Legislativa homenageia em Londrina comandante da 4ª Cia da PM e Escola de Música Sol Maior

O comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar em Londrina, major Marcos Antonio Tordoro, e a Escola de Música Sol Maior, dirigida pelo maestro Roney Marczak, foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Paraná por proposição do deputado estadual Tercilio Turini (CDN). Eles receberam Votos de Congratulações e diploma de Menção Honrosa pelo trabalho realizado.

O programa de policiamento de proximidade coordenado pelo major Tordoro na região Norte de Londrina, que concentra cerca de 220 mil habitantes, leva ações culturais, educativas, recreativas e outras atividades às comunidades dos bairros, visando contato humanizado com moradores e fortalecendo a rede protetiva. “Além da segurança, os policiais militares ganham a confiança da população”, destacou o deputado.

O major Tordoro agradeceu a homenagem, extensiva a todos os integrantes da 4ª Companhia, e ressaltou que “qualidade de vida é a pessoa não ter medo de morar no bairro e poder frequentar qualquer lugar. O trabalho procura levar afeto, carinho e apoio ao ser humano, já que a interação com a comunidade é missão do servidor público”. Ele disse que o reconhecimento ao policiamento de proximidade contribui para incentivar a ampliação do projeto.

O deputado Tercilio Turini parabenizou o maestro Roney Marczak pelos 20 anos da Escola de Música Sol Maior e o trabalho social que desenvolve em Londrina. “Milhares de crianças e adolescentes já passaram pela escola, muitos inclusive profissionalizando-se como músicos. Uma oportunidade que jamais teriam e que mudou a perspectiva de vida deles e de suas famílias”, afirmou o deputado.

Marczak relatou que decidiu retornar da Europa, onde tinha uma carreira consolidada, para criar o projeto na cidade onde nasceu. “A Escola Sol Maior representa a convicção de que se não agirmos, nada vai mudar. É preciso começar a mudança e decidi promover a educação com a música”, disse. Diversos alunos hoje são músicos de destaque no país e no exterior.

Na entrega dos diplomas, na sede da 4ª Companhia da PM, Roney Marczak apresentou o hino que compôs para as escolas cívico-militares, a pedido do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Acompanhado do acordeonista Gabriel Belaver, tocou mais músicas – uma delas com a participação do filho Roney Filho, de oito anos.

