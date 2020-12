Assinado contrato para construção de trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste

Obra foi licitada em R$25,5 milhões; assinaram o prefeito de Londrina e o ministro do Desenvolvimento Regional

Em visita a Londrina no dia do aniversário da cidade, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o prefeito Marcelo Belinati assinaram o contrato para execução de trincheira com túnel no cruzamento das avenidas Rio Branco e Leste-Oeste. Com investimento inicial de R$25,5 milhões, o projeto engloba construção da trincheira em concreto protendido, com túnel cut and cover mais ciclovia, e tem prazo de 24 meses para execução.

“Hoje é o aniversário de Londrina, mas quem recebe o presente somos nós. Esse momento é muito importante, e o que estamos fazendo hoje, aqui, com esse contrato de grande infraestrutura, é fruto, principalmente, do esforço do prefeito e seus auxiliares”, frisou o ministro.

Segundo Marinho, os recursos para execução do projeto foram disponibilizados por meio do FGTS. “O MDR tem procurado as prefeituras, por todo Brasil, para que demandem esse recurso e possamos melhorar a qualidade de vida da população. Mas a grande dificuldade é a capacitação técnica e, ao mesmo tempo, vontade política dos governantes. Então rendo minha homenagem ao prefeito Marcelo e toda sua equipe, que propiciaram o momento que estamos vivendo agora”, enfatizou.

A obra foi licitada pela Prefeitura de Londrina com a Concorrência Pública n° 8/2020, e deverá executada a partir de janeiro, após entrega da ordem de serviço. A listagem de serviços inclui sinalização, rede elétrica, iluminação, terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, entre outros elementos.

O objetivo da Prefeitura, com esta intervenção, é garantir maior fluidez ao trânsito. Com volume de tráfego intenso, a região constitui um gargalo no fluxo do trânsito geral. Inclusive, chega a comprometer o cumprimento de horário das diversas linhas de transporte coletivo que por ali trafegam.

“Para nós, é uma honra receber o ministro Marinho na cidade de Londrina, que é a segunda maior do Estado e a quarta maior no sul do Brasil. E essa é uma das obras mais importantes da nossa cidade. Temos aqui um entroncamento das principais vias que ligam as regiões oeste, leste, norte e centro de Londrina”, afirmou o prefeito.

Marcelo destacou que, no local onde serão construídos o túnel e a trincheira, o fluxo é de, aproximadamente, 20 mil veículos por hora. “Isso gera um transtorno muito grande. Quantas pessoas já não sofreram prejuízos em acidentes ou perderam a vida ali. E hoje, o ministro traz uma grande notícia, que é a solução deste problema. Agradeço a deputada Luísa Canziani, que teve um papel fundamental nesse processo, e agradeço ao ministro, ao presidente Bolsonaro, em nome de Londrina, por essa tão importante obra”, concluiu.

Para a execução do projeto, a Prefeitura de Londrina irá investir recursos próprios, mais valor financiado pelo governo federal, por meio do Programa Pró-Transporte.

“A obra vai incluir recuperação de duas pistas da Leste-Oeste, para fazer adequações para entrada e saída da trincheira. A partir da trincheira no sentido oeste, até a rua Saturno, e também no sentido leste em direção ao centro, na rua Xapecó, aproximadamente 300 metros para cada lado da avenida que serão reconstruídas, com nova pavimentação, rede de galeria e demais adequações. E essa recuperação se repete em toda a Rio Branco, desde a Tiradentes até o viaduto da avenida Brasília”, detalhou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

Após receber a ordem de serviço, a TCE Engenharia, empresa vencedora da licitação, terá o prazo de 720 dias corridos para conclusão dos trabalhos. E a fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

Também participam da solenidade a deputada federal Luísa Canziani, que intermediou a liberação dos recursos junto ao governo federal; o secretário Nacional da Habitação, Alfredo dos Santos, e secretários municipais.

Conjunto de obras

O projeto de intervenções viárias no cruzamento da Rio Branco com a Leste-Oeste integra um rol de obras já em andamento em Londrina como a drenagem e pavimentação asfáltica realizadas na Avenida Francisco Gabriel Arruda, desde a rotatória da Avenida das Nações até o cruzamento com a Avenida Saul Elkind, na região norte de Londrina. Neste projeto, foram investidos R$ 5.103.270,27 em recursos públicos.

A Leste-Oeste também foi beneficiada com pavimentação e drenagem, onde estão sendo investidos mais de R$14,891 milhões. Os serviços foram divididos em dois lotes, sendo o primeiro entre as avenidas Universo e a Rio Branco, e o segundo da Avenida Rio Branco até o cruzamento com a Dez de Dezembro.

E estão em andamento as obras na avenida Winston Churchill. Os trabalhos tiveram início em março, com investimentos de R$ 10.841.546,96, e também incluem reconstrução das pistas, novo sistema de drenagem, pavimentação, ciclovias, entre outros.

Roteiro

Além da assinatura do contrato, o ministro vai conferir as instalações do Cindepar – Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, onde é produzido micropavimento asfáltico. O Consórcio abrange 155 municípios das regiões norte e centro do Paraná e viabiliza a aquisição de serviços de pavimentação com menor custo.

Na sequência, a comitiva visitará as obras do Trecho 3 do Arco Leste, que interliga as avenidas José Ventura Filho e Robert Koch, contornando o Aeroporto Governador José Richa. O custo da obra é de R$10,5 milhões, e já foram executados cerca de 60% dos serviços.

