Assistência Social disponibiliza guia de serviços para a população

Acesso ao guia pode ser feito pela internet; objetivo é que a população conheça a política e os serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) disponibilizou um guia de serviços que explica e apresenta as ações, projetos, programas e benefícios oferecidos pela pasta. Para acessar o material, clique aqui.

No guia, constam as ofertas da política de Assistência Social no Município de Londrina, uma breve descrição do que ela é, como surgiu, sua finalidade, forma de acesso, unidades (endereços e telefones) e horário de atendimento.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali, o Guia da Assistência visa apresentar à população e também aos próprios integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário as áreas de atuação e o trabalho executado pelo órgão. “Nós temos a maior carteira de serviços, programas e projetos da Prefeitura. O guia também apresenta com clareza a diversidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo que nós somos a única secretaria que atende de forma contínua as famílias em todas as fases da vida”, comentou.

O objetivo da divulgação, para a população, do guia de serviços é mostrar o que é a política de Assistência Social, e disseminar essa informação de maneira que seja acessível a todos. “O guia foi elaborado em uma linguagem acessível, prazerosa para ler e que permite absorver a riqueza do momento de ampliação da proteção social no município”, citou Micali.

Letícia Viana/Asimp