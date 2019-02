Assistência Social do Município tem nova titular

Jacqueline Micali, coordenadora de diversos projetos na área e com experiência em gestão de pessoas, foi nomeada para a pasta

A mestra em Políticas Sociais e Serviço Social Jacqueline Micali assumiu, na segunda-feira (4), a Secretaria Municipal de Assistência Social. A nomeação foi oficializada pelo decreto nº 164, publicado na edição ontem (5), do Jornal Oficial. Jaqueline, que é graduada e especialista em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), possui experiência em gestão de pessoas e projetos, já integrou o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) do Paraná, e desde 1995 estuda e atua na área da violência infanto-juvenil.

A íntegra do decreto de nomeação nº 164 pode ser conferida na página inicial do Portal da Prefeitura, link www.londrina.pr.gov.br.

Segundo a nova secretária de Assistência Social, que já ocupou o cargo de 2009 a 2012, a motivação para aceitar o convite do prefeito Marcelo Belinati surgiu pela oportunidade de atuar, dentro do poder público, como agente de transformação. “Espero poder colocar em prática aquilo que defendo há 25 anos, que é a justiça social. Acredito na possibilidade de vivermos em uma sociedade mais justa e igualitária, e contribuir para que isso aconteça será minha missão”, afirmou.

Jacqueline citou que, neste primeiro momento como secretária municipal, pretende reunir-se com a equipe da Assistência Social para analisar a atual conjuntura, e avaliar as medidas necessárias para aprimorar as políticas públicas de responsabilidade da pasta. “Para que a rede de serviços atinja a ponta, ou seja, quem dela precisa e a ela tem direito, faremos o nosso papel, inclusive fortalecendo as entidades conveniadas e a sociedade civil organizada. Recebi com muita gratidão o convite para assumir essa pasta, e vi como um reconhecimento de que vale a pena lutar pelos ganhos da sociedade a partir das políticas públicas”, ressaltou.

Currículo

Jacqueline Micali atuou como coordenadora pedagógica do curso de Serviço Social, na Faculdade União de Campo Mourão (Unicampo). Implantou nas escolas municipais do município projeto de extensão para elaboração do Projeto de Vida, com alunos do Ensino Médio. Também coordenou o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do mesmo município.

Em outros municípios paranaenses, planejou e executou o processo de construção de diagnóstico sócio-econômico; como coordenadora técnica do Instituto Makro, prestou assessoria a diversas cidades do estado. É criadora e coordenadora do Programa Atitude em Ação: Empreendedorismo Social e Pessoal, que visa a construção do Projeto de Vida, como canal de protagonismo, atuando com essa iniciativa em diferentes segmentos públicos e privados.

Durante sua atuação como secretária municipal, em Londrina, elaborou e executou o processo de implantação do Sistema Único da Assistência (SUAS), através da estatização dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS).