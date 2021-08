Associação de Aposentados da Prefeitura realiza feijoada solidária

Valor obtido com as vendas do alimento será revertido para a assistência de aposentados que estão em situação de vulnerabilidade social

A Associação dos Aposentados da Prefeitura Municipal de Londrina (AAPML) vai realizar uma Feijoada Solidária, para arrecadar fundos e ajudar os aposentados que se encontram em situação de risco. O kit do almoço contém feijoada, arroz, farofa e vinagre e serve duas pessoas. Ele está sendo vendido por R$ 35,00 e os interessados precisam encomendar pelo (43) 3342-2435 ou (43) 99131-8546.

A entrega da Feijoada Solidária acontecerá no domingo (29), das 11h às 14h30, na sede da AAPML, que fica na Rua Kosen Igue, 270, no Jardim Granville. A retirada será realizada em formato de drive-thru, para que os consumidores não precisem descer do veículo para buscar o alimento.

Segundo a presidente da AAPML, Enelice Alves Da Silva, o almoço será produzido por cozinheiros que fazem serviço voluntário em igrejas da cidade. A intenção é vender, pelo menos, 150 pratos no domingo. Parte do recurso arrecadado com as vendas será destinado para o atendimento aos servidores públicos aposentados em situação de vulnerabilidade, principalmente devido às doenças e aos gastos com medicamentos e utensílios diários, como as fraldas geriátricas. “É gratificante poder colaborar com as pessoas menos favorecidas e essa ação faz parte de um projeto da AAPML, em parceria com a CAAPSML, e conta com a participação da assistente social do Município, Neusa Tiba”, explicou a presidente.

A atividade será a ação de lançamento do Projeto Social da Associação dos Aposentados da Prefeitura de Londrina. Através dele, a assistente social, Neusa Tiba, visita os servidores públicos municipais aposentados que estão em situação de vulnerabilidade e com o apoio da população, que doa mantimentos, o grupo presta auxílio àqueles que mais precisam.

Quem quiser ajudar no projeto social pode doar alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, cobertores, agasalhos, sapatos e roupas de cama, mesa e banho em bom estado. Os produtos devem ser entregues na sede da AAPML, que fica na Rua Kosen Igue, 270, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Mais informações podem ser obtidas na associação, pelo telefone (43) 3342-2435.

