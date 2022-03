Associação dos Lojistas da Rua Sergipe é formalizada na ACIL

Em cerimônia realizada nesta sexta-feira (25), na ACIL, a R. Sergipe, uma das principais regiões comerciais de Londrina, ganhou a formalização da Associação dos Lojistas da Sergipe (ALSER).

Ao longo das 11 quadras, entre o Sesc Cadeião e a Av. Higienópolis, a R. Sergipe contabiliza cerca de 430 CNPJs, dos quais mais de 200 são lojas. A evolução dessa região comercial é histórica para a cidade e contou com o trabalho incansável, de mais de 13 anos, do Grupo Gestor da R. Sergipe, que integra empresários e entidades parceiras.

Segundo Angelo Pamplona - que é diretor Comercial da ACIL, coordenador do Grupo Gestor e presidente da ALSER -, entre as conquistas alcançadas ao longo dos anos estão a revitalização da rua, a reposição de árvores, a celebração do Dia da Sergipe (um dos maiores eventos de rua do Paraná), o programa de capacitação, as missões técnicas com foco na revitalização de espaços comerciais, a reforma das calçadas, a gestão do lixo, a formalização do grupo como Núcleo do Programa Empreender e, mais recentemente, o projeto Rua Inteligente.

Para ele, a formalização do Grupo de Lojistas da Rua Sergipe é mais um importante passo para que a via receba todo o desenvolvimento que merece. “Através da Associação, será possível levantar recursos para dar continuidade à revitalização já iniciada, melhorar a segurança e manutenção da via, além de organizar ações que atraiam ainda mais consumidores ao local, prestigiando os nossos lojistas e aquecendo as vendas como um todo”, afirma Pamplona, que tem um comércio há 34 anos na R. Sergipe.

A presidente da ACIL, Marcia Manfrin, destacou que o Programa Empreender londrinense é pioneiro na formação de núcleos de ruas no Brasil. Atualmente, além da R. Sergipe, há uma mobilização bastante ativa do grupo da Nossa Duque, voltado ao desenvolvimento da Av. Duque de Caxias. A formação de núcleos da R. Guaporé, Av. Saul Elkind e Av. São João, entre outras, já está em processo.

Para Marcia Manfrin, lutar pela atuação independente de cada Núcleo é um dos propósitos da entidade: “Nós queremos que esses núcleos trabalhem de forma independente para buscarem seu próprio desenvolvimento. Essa iniciativa fará com que Londrina se torne cada dia mais moderna e seja referência em inovação no país.”

A partir de agora, serão realizadas campanhas junto aos lojistas com o intuito de buscar adesão à ALSER. “Nossa intenção é que esse grupo se expanda! Queremos o maior número possível de lojistas envolvidos e engajados pelo desenvolvimento da R. Sergipe”, enfatiza Pamplona.

O evento contou com a participação de Marcia Manfrin, presidente da ACIL; Angelo Pamplona, diretor Comercial da ACIL, coordenador do Grupo Gestor da R. Sergipe e presidente da Associação de Lojistas da R. Sergipe; Marcelo Quelho, diretor Institucional da ACIL; Ovhanes Gava, presidente do Sincoval; Alesandra de Almeida, consultora do Sebrae; Alex Canziani, secretário de Governo de Londrina; Gustavo Santos, secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda; Diego Garcia, deputado federal; e os vereadores Eduardo Tominaga, Giovani Mattos e Sonia Gimenez.

Associação dos Lojistas da Sergipe (ALSER)

Presidente: Angelo Pamplona

Vice-presidente: José de Souza

Tesoureira: Solange Aparecida Pereira Ramalho

Conselho Fiscal:

Julia Lieko Sato

Whashington Dutra

Fabio Yoshimura Ajita

Conselho Consultivo:

Rafael Telo

Silvana Oliveira

Patrícia Erika Sugeta