Associada da agência Duque de Caxias da Sicredi União, em Londrina, ganha R$ 10 mil em sorteio de Seguro Residencial

Uma grata surpresa. Foi assim que a associada da agência Duque de Caxias, em Londrina, da Sicredi União PR/SP, Lúcia Helena Fernandes recebeu a notícia de que havia sido contemplada com o prêmio de R$ 10 mil, ganho no sorteio do Seguro Residencial. O produto, além de todas as coberturas necessárias para dar tranquilidade a quem contrata, também realiza sorteios mensais. Desta vez, a sorte bateu à porta da professora aposentada, que dedicou uma vida ao ensino nas redes municipal e estadual.

Brincando que o único prêmio que havia ganhado até hoje na vida foi um frango num bingo, há muitos anos, ela foi recebida para um café da manhã na agência onde é associada há mais de três anos e recebeu o carinho de toda a equipe. “Dona Lúcia está conosco há alguns anos e movimenta toda sua conta aqui com a gente. Ficamos muito felizes ao saber que ela tinha sido sorteada”, comentou o gerente pessoa física da agência, Maicon Kreutz. O gerente geral da agência, Rosiel Martins, também destacou a satisfação de toda a equipe com a premiação. “É sempre uma alegria quando um associado nosso recebe uma boa notícia”, comentou.