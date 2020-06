Atiradores do Tiro de Guerra auxiliam no transporte coletivo

Eles orientam o embarque dos usuários, com o objetivo de descentralizar a utilização do serviço nos horários de pico da manhã e da tarde

Desde a manhã de ontem, quarta-feira, cerca de 30 atiradores do Tiro de Guerra de Londrina se uniram aos funcionários da Companhia Municipal de Transporte e Urbanização (CMTU) e das concessionárias do serviço de transporte coletivo para orientação dos usuários. Eles auxiliam na orientação do embarque, com o objetivo de descentralizar a utilização do serviço nos horários de pico da manhã e da tarde, além de pedir para respeitarem uma distância segura entre as pessoas.

Para o diretor presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Marcelo Cortez, o Tiro de Guerra de Londrina, mais uma vez, dá exemplo de cooperação e comprometimento com a cidade. “A disposição do Tiro de Guerra de Londrina em auxiliar na orientação dos usuários do transporte é uma postura que evidencia o espírito colaborativo da corporação”, declarou. “Agradecemos a todos os Atiradores do Tiro de Guerra pela colaboração com a população londrinense”, completou.

O Subtenente Matos, responsável pelo Tiro de Guerra em Londrina, disse que desde o início da pandemia se colocou à disposição do prefeito para ajudar nas ações contra o coronavírus. Ele conta que, inicialmente, a parceria foi com a Secretaria de Educação na organização das cestas básicas e com a Secretaria de Asssistência Social, no Cadastro Único.

Matos destacou que agora a parceria é com a CMTU e está sendo muito positiva. “Nossos atiradores estão orientando e auxiliando os usuários do transporte. Estamos tendo uma resposta positiva da população”, afirmou.

