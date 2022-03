Atividades marcam os 50 anos do Curso de Enfermagem da UEL

As comemorações do Jubileu de Ouro (50 anos) do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL) terão duas atividades nos dias 9 e 11 de março, respectivamente doação de sangue e lançamento de um selo comemorativo. A celebração terá ainda, no dia 13 de maio, o lançamento de um livro biográfico que conta a história de pioneirismo e que inclui entrevistas com as primeiras professoras e alunos da graduação, escrito pelo jornalista Fábio Luporini.

“O ano de 2022 marca a data em que tivemos a primeira turma do curso de enfermagem. Os trabalhos de organização, criação e homologação do curso tiveram início em 1971, mas, as atividades começaram mesmo no ano seguinte”, afirma a professora doutora Renata Perfeito Ribeiro, atual chefe de Departamento do Curso de Enfermagem. É ela quem está à frente das atividades que serão realizadas na semana que vem e ao longo do ano. “Programamos uma série de comemorações”, diz.

No dia 9 de março, quarta-feira, professores e estudantes do curso farão um mutirão de doação de sangue, no Hemocentro do Hospital Universitário (HU), onde muitos fazem estágio ou residência. A ação terá 60 participantes e será dividida em dois horários, um às 8h e outro às 10h. “O curso de enfermagem da UEL sempre esteve na linha de frente da atuação para salvar vidas. E essa é uma das nossas essências, por isso, sempre que podemos realizamos a ação de doação de sangue”, ressalta Renata Perfeito Ribeiro.

Já no dia 11 de março, sexta-feira, a partir das 11h, será a vez de lançar o selo comemorativo do Jubileu de Ouro do curso. O evento será no anfiteatro do Centro de Ciências da Saúde (CCS), no HU. “Preparamos um selo comemorativo que marca este ano em que celebramos os 50 anos do curso, um selo para lembrar do pioneirismo das pessoas que vieram antes de nós, para nunca nos deixar esquecer da nossa essência”, afirma Renata. De acordo com ela, o livro biográfico do curso já está pronto, está em fase de edição e dentro dos próximos dias irá para a impressão.

Fábio Luporini/Asimp