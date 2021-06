Atividades on-line voltadas à população idosa têm vagas disponíveis

Pela internet, a Secretaria Municipal do Idoso realiza oficinas de Cultura, Memória, Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, entre outras

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) divulga vagas disponíveis em atividades remotas voltadas às pessoas com 60 anos de idade ou mais. Os projetos são desenvolvidos pela equipe da SMI com apoio de instituições parceiras, tendo como objetivo propiciar momentos de lazer, cuidados com a saúde, atividades culturais e socialização, respeitando as restrições necessárias devido à pandemia de Covid-19.

Atualmente, há vagas para novos participantes nas oficinas culturais, de Memória Virtual, de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade, Telenutrição e Atividade Física. Todas elas são transmitidas on-line e realizadas à distância. Por isso, para participar, é preciso ter acesso à internet, seja no celular ou computador.

Esses projetos são conduzidos pelas equipes da SMI e contam com parceria da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF); Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL); Unifil e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus Londrina.

Para ingressar nas oficinas e atividades, o interessado pode enviar uma mensagem via WhatsApp ou ligar para o número (43) 3375-0307. A inscrição também pode ser feita diretamente nos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), localizados nas regiões Norte, Oeste e Leste, com funcionamento de segunda a sexta-feira.

Uma novidade é a oficina cultural, realizada em parceria com a UEL. Nesses encontros virtuais realizados pelo Google Meet, os idosos participam de rodas de conversa que abordam manifestações literárias, artísticas e culturais em Londrina e região.

Esses encontros quinzenais são momentos de descontração para que os idosos possam compartilhar e socializar suas histórias e experiências ao mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade narrativa.

A oficina cultural também inclui, na maioria dos encontros, atividades práticas como desenho, fotografia, canto, entre outras. O intuito deste projeto é promover trocas intergeracionais, a criação e o fortalecimento de vínculos afetivos, bem como contribuir para o acesso à literatura e às artes londrinenses em geral, viabilizando o contato com esse universo.

Além desses projetos, nos grupos de WhatsApp da SMI os integrantes recebem diversas informações importantes. Dentre elas, orientações sobre a vacinação contra Covid-19, direitos da pessoa idosa, conteúdos motivacionais, entre outros temas. Para conferir mais detalhes sobre as demais oficinas e atividades que a Secretaria Municipal do Idoso desenvolve, basta clicar aqui.

Endereços e telefones dos CCIs:

CCI Norte

Endereço: Rua Luiz Brugin, 570, esquina com avenida Saul Elkind.

Telefone e WhatsApp: (43) 3373-0090

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

CCI “Benedito Camargo Sobrinho” Região Oeste

Endereço: Rua da Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes

Telefone e WhatsApp: (43) 3375-0334

Horário de funcionamento: 9h às 17h

CCI Leste

Endereço: Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz

Telefone e WhatsApp: (43) 3375-0307

Horário de funcionamento: 8h às 17h

