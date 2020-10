Atlas Schindler anuncia ampliação em Londrina

Setores de finanças, compras e atendimento serão transferidos para a cidade, que passará a absorver as atividades administrativas da empresa

Ontem, 8, os empresários da principal fabricante de elevadores do país, a Atlas Schindler, confirmaram ao prefeito Marcelo Belinati que a empresa instalará na cidade um novo Centro de Soluções Integradas (CSI), um hub especializado em serviços administrativos. Já em uma primeira fase, a transferência de atividades de São Paulo para Londrina acarretará em 400 novas vagas de empregos, o que aproximará a equipe da marca de 800 pessoas.

O centro será implantado no mesmo endereço da indústria e terá como base o conceito de Shared Services. O diretor financeiro da Atlas Schindler, André Piccinin Gualda, explicou que diversos fatores foram primordiais para a ampliação dos trabalhos em Londrina, como a infraestrutura disponível, o diálogo ágil com o poder público municipal e a mão de obra qualificada existente na cidade. “Aqui existem muitas universidades e centros de treinamento que qualificam a mão de obra, além de todo o suporte que a cidade pode nos oferecer para crescermos. E focamos na qualidade de vida existente na cidade, importante para o bem-estar do nosso pessoal”, explicou.

A Atlas Schindler é líder em tecnologia de mobilidade vertical. São 4 mil e 900 profissionais. Londrina soma 300 colaboradores, que produzem equipamentos para todo o mercado nacional e para a América Latina. Com a ampliação dos trabalhos e da infraestrutura, o número de contratados no Norte Pioneiro pode chegar, a médio prazo, na marca de mil cargos necessários para as áreas de administração de empresas, finanças, economia, contabilidade, compras, fiscalização e recursos humanos.

O gerente de projetos estratégicos, Marcelo Fumagalli Alvarez, disse que o objetivo é trazer o setor administrativo, sediado em São Paulo, para uma maior sinergia com a fábrica de Londrina. Em uma segunda fase, devem permanecer na capital paulista a diretoria da empresa e os setores de comércio internacional, com a transferência das principais atividades administrativas e fabris para Londrina. “A intenção é alinharmos todos os processos, para ganharmos em performance, em qualidade e na execução do serviço final”, ressaltou.

Para o prefeito, a notícia foi recebida com a alegria pertinente aos benefícios que a mudança trará. “É uma das melhores notícias dos últimos anos. Serão, na primeira etapa, 400 novas vagas de empregos e na sequência, eles podem chegar a quase mil vagas. Esta escolha por Londrina coloca nossa cidade no radar do mundo empresarial, e deve atrair ainda mais empresas e indústrias para se instalarem aqui”, disse Marcelo.

Já o presidente da Codel, Bruno Ubiratan, responsável por toda intermediação para ampliação da Atlas Schindler na cidade, lembrou que as obras da Cidade Industrial estão para começar com expectativa da vinda de 90 indústrias. “A J Macedo começará em breve a instalar sua nova estrutura aqui, com a abertura de mais de 1.500 postos de trabalho. Ainda temos a vinda da Sadia/Perdigão e agora do centro administrativo da Atlas. Isso alavanca a economia da região e o ecossistema local”, afirmou.

Como as obras de ampliação estão em fase inicial, as novas contratações devem começar em janeiro de 2021. A empresa deverá divulgar as oportunidades em seus canais oficiais, como o site, página no Facebook, Youtube e o LinkedIn.

A fábrica londrinense da Atlas completou 22 anos. Em 2019 as instalações foram ampliadas para 57 mil metros quadrados de área construída sob um terreno de 172 mil metros quadrados. Segundo os diretores, a ampliação trouxe mais agilidade ao recebimento, armazenagem, movimentação de materiais e garantia da capacidade de atendimento ao mercado .

A Elevadores Atlas Schindler Ltda é líder nacional em transporte vertical, está há 102 anos no Brasil e integra o grupo suíço Schindler, com 146 anos de atuação em todos os continentes. Além de Londrina, a empresa tem planta em São Paulo, destinada à produção de peças e componentes. Eles oferecem também serviços de manutenção em elevadores, escadas e esteiras rolantes.

