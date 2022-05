Atlas Schindler fortalece operação nas Américas com nova Torre de Testes em Londrina

A Atlas Schindler, líder nacional em transporte vertical, vai construir em seu site em Londrina, onde já opera seu parque fabril, uma nova Torre de Testes de elevadores. O projeto prevê a maior torre de testes das Américas e aumentará a capacidade da companhia frente às demandas do mercado por elevadores para edifícios cada vez mais altos.

As obras estão previstas para iniciar ainda este ano e devem estar concluídas no primeiro semestre de 2024. A nova torre terá aproximadamente 150 metros de altura e contará com 16 caixas de corrida totalizando até 17 instalações simultâneas para a realização de testes com elevadores. O projeto prevê ainda a construção de um prédio para comportar laboratórios e escritórios onde será alocado o time de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Schindler para as Américas, além de espaços de integração e showroom. O local concentrará um centro de inovação, tecnologia e desenvolvimento de produtos para atender as Américas e demandas globais.

O projeto total abrange 10 mil metros de área construída com investimento previsto da ordem de mais de 100 milhões de Reais em pesquisa e inovação.

Atualmente, o Grupo Schindler possui seis Centros de Pesquisa e Desenvolvimento no mundo. Um deles está localizado no Brasil, no bairro de Interlagos, em São Paulo. Conhecido como Torre de Testes foi inaugurado em 1971 e possui 77,6 metros que, na média, equivalem a um prédio com 27 andares. O local será desativado com o início da operação do novo centro de inovação, tecnologia e desenvolvimento de produtos em Londrina.

Londrina como destino para o desenvolvimento

O aumento da presença da companhia na cidade teve início há alguns anos. A Atlas Schindler ampliou seu parque fabril para incorporar a produção local da linha global de elevadores modulares Schindler, expandiu sua capacidade exportadora e deu início à implantação do Centro de Serviços Compartilhados para organização e integração de processos e otimização de recursos e sistemas de toda a operação brasileira, revertendo em expressivo aumento da qualidade de atendimento e satisfação dos clientes. Esses movimentos reforçam a posição da Atlas Schindler como marca empregadora e de fomento à economia local com a abertura de novas oportunidades de trabalho e a transferência de colaboradores de outras unidades para a cidade. Coroando essas ações, a Atlas Schindler foi reconhecida pelos londrinenses como o local onde mais gostariam de trabalhar segundo a Revista Top de Marcas de Londrina.

Asimp/Atlas Schindler