Audiência Pública de Prestação de Contas

Amanhã (30), às 13 horas, a Câmara Municipal de Londrina (CML) promoverá, em conjunto com a Prefeitura, audiência pública virtual para a prestação de contas do Município referente ao segundo quadrimestre de 2020. Conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar federal nº 101/2000), até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo precisa demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública nas Casas Legislativas. A partir das 13 horas haverá a prestação de contas gerais do Executivo e da CML. Posteriormente, às 15h30, ocorrerá a prestação de contas da pasta da Saúde.

A audiência será transmitida pelo site da Câmara de Londrina e pelos canais do Legislativo no Facebook (facebook.com/camaralondrina) e no Youtube (youtube.com/camaralondrina). Os cidadãos que tiverem questionamentos poderão enviar suas perguntas antecipadamente, por meio de um sistema desenvolvido pela Câmara com o objetivo de ampliar a participação da população nas audiências públicas durante a pandemia de covid-19. Os interessados poderão se cadastrar no site da CML pela aba “Cidadania”. Ao finalizar o cadastro, será possível encontrar a opção de enviar perguntas em “Protocolo Administrativo Eletrônico”. Durante a prestação de contas virtual, também haverá um link na página da Câmara no Facebook para aqueles que quiserem se manifestar no decorrer da audiência. O cidadão poderá enviar a pergunta por escrito, áudio ou entrar na reunião para fazer o questionamento.

Marcela Campos/Asimp