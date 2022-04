Audiência pública na próxima segunda (2) discutirá precarização no INSS em Londrina

Debate está agendado para as 9 horas e será coordenado pela Comissão de Seguridade Social da Câmara de Londrina

A situação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujos servidores estão em greve há mais de um mês em Londrina e no restante do país, e a precarização dos serviços prestados pela instituição à população serão debatidas na Câmara Municipal de Londrina em audiência pública na próxima segunda-feira (2 de maio), às 9 horas. O debate, que ocorrerá de forma presencial e on-line, terá coordenação da Comissão de Seguridade Social. "A audiência traz de volta ao debate uma situação gravíssima que a Comissão de Seguridade Social e a Comissão de Direitos Humanos discutiram no ano passado, uma crise muito grande no INSS, com a falta de estrutura física, mas principalmente com a falta de estrutura humana para o atendimento dos usuários que precisam da realização de perícias ou entrar com o pedido de aposentadoria, entre outras situações", afirmou a vereadora Lenir de Assis (PT), que preside a Comissão de Seguridade Social, composta também pelos vereadores Matheus Thum (PP), como vice-presidente, e Nantes (PP), como membro.

Foram convidados para a audiência o gerente-executivo do INSS Londrina, Ronaldo Azevedo Patrício, além de representantes das secretarias municipais de Assistência Social, do Idoso e da Comissão de Direitos Previdenciários da subseção Londrina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O debate também terá a participação de membros do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Ação Social do Paraná (Sindprevs) e da Fenasps, federação que representa os trabalhadores do INSS.

A audiência pública ocorrerá de forma híbrida, com possibilidade de participação presencial, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Londrina, e remota, pela internet. Haverá transmissão pelo Youtube e Facebook do Legislativo. Os interessados em participar da audiência no prédio da Câmara podem fazer o cadastro antecipadamente pelo link: bit.ly/cadastrocidadaniacml. No dia da audiência, será publicado link junto com o vídeo de transmissão, no Youtube e Facebook, para aqueles que desejarem fazer uso da palavra por vídeo, pelo aplicativo Zoom. A participação também poderá ocorrer por meio do envio de mensagem em texto ou áudio.

